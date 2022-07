La fiesta del KPOP vuelve a Buenos Aires con figuras pop de Corea

El pop coreano es un fenómeno que no deja de crecer en todo el mundo, y el Concurso KPOP Latinoamérica que organiza el Centro Cultural Coreano (CCC) en Argentina es la principal fiesta del género. Se trata del evento de pop coreano más importante de todo el continente por la cantidad de países involucrados y la extensión geográfica que abarca.

Para esta competencia de baile de pop coreano audicionaron miles de personas de distintos países latinoamericanos y solo 13 grupos llegaron a la instancia definitiva. La final se realizará el domingo 24 de julio en el Teatro Vorterix (Av. Lacroze 3455, Buenos Aires), con transmisión online mundial desde las 16 (hora de Argentina) a través de los canales de YouTube de Vorterix y del CCC, y del canal de TV de Vorterix.

Los grandes invitados de esta edición serán J-Hoon y Hee Do, del grupo B.I.G. Una visita exclusiva para este evento de dos exponentes del universo original del pop coreano. El grupo B.I.G debutó en 2014, y además de ganar premios en el Asia Model Awards y en el Korea Culture and Entertainment Awards, fue declarado en 2018 Embajador de la Federación de Buena Voluntad de la Juventud Coreana. Sus integrantes, además de realizar una performance especial en el Concurso KPOP Latinoamérica, serán integrantes del jurado, y serán acompañados en ese rol por Sol Bardi y Marcelo Amante, ambos bailarines, coreógrafos, cantantes, y de larga trayectoria en musicales y espectáculos.

La conducción estará a cargo de las periodistas e influencers Eleonora Pérez Caressi y Majo Martino, quienes ya participaron en ediciones anteriores del evento y quienes conocieron la República de Corea y su cultura en distintas oportunidades.

La final contará con 13 grupos finalistas: ADHARA (Cuba), Coincidence (Paraguay), Double K (Argentina), Elemento Kultural (Bolivia), Eye Candy (México), KBNC (Ecuador), Glowback (Argentina), LMNTRIX (Bolivia), Off Topic (México), The Leaders (Argentina), Vermillion (Uruguay), Vllion (Guatemala) y Y-UNIT (Ecuador).

Durante la transmisión se podrá seguir el evento con el hashtag #ConcursoKPOP, con el cual se realizarán sorteos entre los espectadores.

Concurrir al Concurso KPOP Latinoamérica es gratuito, solo con inscripción hasta agotar capacidad de sala. La apertura de inscripción comenzó el 22 de julio a través del siguiente formulario: https://forms.gle/YGNySDoomBPQwByv5

La transmisión de la final se realizará el domingo 24 de julio a las 16 de Argentina de manera simultánea y gratuita para todo el planeta a través del canal de YouTube del CCC y de Vorterix.

Este concurso es organizado por el Centro Cultural Coreano y la Korean Culture and Information Service, y auspiciado por Samsung Electronics.

¿Qué grupo viene?

B.I.G: es un grupo de pop coreano que debutó en el año 2014 formado por la empresa GH Entertainment. Su formación actual consta de 4 miembros, ellos son: J-Hoon, Hee Do, Gun Min, Jin Seok. El single debut del grupo “Annyeonghaseyo (Hello)”. Lograron destacarse internacionalmente, con gran popularidad entre los países árabes y en Japón. Su concierto en Abu Dhabi en 2019 se agotó en 5 minutos. Dos años después, en 2021, tuvieron su comeback con el single Flash Back, del cual los integrantes participaron intensamente en la producción del álbum homónimo.

Entre sus principales galardones se cuenta el Revelación del año en el Korea Culture and Entertainment Awards (2014) para la categoría K-pop; y el premio al Nuevo Talento, categoría canto, del Asia Model Awards (2015). Además, fueron declarados en 2018 como embajadores de buena voluntad de la Federación Coreana de la Juventud.

¿Quiénes son los jurados?

J-Hoon (1990): integrante del grupo B.I.G, es especialista en Street dance. Además de su talento musical, se desempeñó como actor en el k-drama “Idol, rescue the earth” emitido por Naver TV Cast en 2015.

Hee Do (1996): es integrante del grupo B.I.G, es especialista en Rap, de ahí su fortaleza dentro del grupo. Además, en su carrera musical ha sido parte de los OST de “Tour de Korea” en 2017 y de “SOYA – Y-shirt” en 2018. Hee Do cuenta con una gran trayectoria de participaciones en k-dramas como “Love & Secret” y “Idol rescue the earth”.

Sol Bardi: Licenciada en composición coreográfica en la UNA, egresada de la Fundación Julio Bocca, maestra nacional de danzas, becada Point Parl University y Jacob’s Pillow Dance. Como bailarina, actriz y cantante ha sido parte de los elencos de “Flowers” de Pachano, “Franciscus”, “Siddharta” y “Estrenovelorio” de Flavio Mendoza, el unipersonal de Martín Bossi, La desgracia, Smokey José Café, Footloose. Actualmente forma parte de Kinky Boots y de un nuevo workshop de la mano de la Disney y Rgb. Fue coreógrafa de “El regresó del joven príncipe” en el Lola Membrives y de “Karina, la princesita 10 años” en el Gran Rex. En TV fue bailarina en Quitapenas, Showmatch y Argentina Baila, y coach vocal Cantando 2020 y La academia. Pronto sale su disco solista luego de presentar su show musical en la Usina del Arte y otros espacios en Caba en el último año.

Marcelo Amante: Bailarín, actor, cantante. Se recibió de la carrera de Intérprete en Teatro Musical en la Fundación Julio Bocca. Curso en la UNA la carrera de Composición coreográfica. En EEUU, becado en el “Summer Dance Program 2013” en la universidad de Point Park, Pittsburgh, y en Steps on Broadway en NY. En danza clásica se formó con Ricardo Rivas, Daniel Negroni, Sonia Von Potovsky, Rita Caride.

Entre sus trabajos podemos destacar en teatro: Sugar, El show de la bronca, El gran final- Tributo a Bob Fosse, Rufianes, Salsa Criolla, Ghost, el musical, Nosotros los amantes, Sexo x 3, Mamma Mia; y en Tv: Susana Giménez, Showmatch, Elegidos, Qitapenas, Violetta, entre otros.

Se desarrolló como docente de los estudios: Flavio Mendoza, Fundación Julio Bocca, Proscenio, Estudio Reina Reech y Twins Tap dance center.

