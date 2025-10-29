La novela de un escritor argentino ganadora de un Pulitzer y que unió a Dua Lipa con Callum, se convertirá en serie

La pareja formada por la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner fue una de las que más sorprendió cuando se hizo público que estaban juntos, pero estaban destinados porque como ellos reconocieron tenían “muchos amigos en común” y se habían visto en varias ocasiones antes de reencontrarse en Los Ángeles.

En ese reencuentro, se sabía que Dua Lipa y Callum Turner, ahora comprometidos, habían pasado por una increíble coincidencia de estar leyendo el mismo libro, un hecho del que ha dado más detalles el actor en una reciente entrevista.

Así fue como ‘Fortuna’ de Hernán Díaz unió a Dua Lipa y Callum Turner

Así, en una conversación con The Sunday Times, donde también admitió que casi no llega a conocer a la cantante porque estuvieron varias veces a punto de verse y el destino parecía que no los quería unir, reveló cuál fue ese libro que fue el culpable de que ambos se enamoraran:

“Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo cual es una locura. Se llama Trust (”Fortuna“, en español) y yo acababa de terminar el primer capítulo. Se lo dije y ella me miró y dijo: ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Y entonces le dije: ‘Así que estamos en la misma página’”, contó Turner en el citado medio.

Esta expresión de ‘estar en la misma página’ tuvo el doble sentido de que estaban en la misma onda, pero también literal, que estaban en el mismo punto de la novela que estaban leyendo, una lectura compleja y que fue la ganadora del Premio Pulitzer de ficción de 2023.

‘Fortuna’: una novela de estructura compleja y que se convertirá en serie

‘Fortuna’ (Trust) es la segunda novela del escritor argentino Hernán Díaz, nacido en 1973 en Buenos Aires, pero que creció en parte de su infancia en Suecia exiliado con su familia, hasta que retornó a la capital argentina para estudiar literatura, para pasar luego a completar su formación académica en Londres y Nueva York, donde actualmente reside.

La novela, ganadora también del premio Kirkus, fue publicada en 2022, y está ambientada en el ambiente financiero de Wall Street y Nueva York de la década de los años 20, antes de la Gran Depresión, con el matrimonio Rask como protagonista.

‘Fortuna’ es una lectura compleja, por el juego narrativo y la percepción de la realidad que invita al lector a cuestionar el control de la historia y el papel del dinero en ello. El matrimonio Rask está formado por Benjamin, un magnate financiero, y Helen, hija de excéntricos aristócratas, y son el centro de una narración que pasa por diferentes versiones a través de una novela de ficción, unas memorias, un manuscrito y una biografía.

‘Fortuna’, el libro que unió a Callum Turner y Dua Lipa, será también adaptado a serie por HBO de la que se sabe que estará dirigida por Todd Haynes y con Kate Winslet como protagonista, aunque se desconoce su fecha de estreno, con producción actualmente en desarrollo.