Guillermo Martínez, la pasión por Borges y cómo transmutar números en literatura

Guillermo Martínez nació en 1962 en Bahía Blanca. Durante dos años vivió en Oxford gracias a una beca posdoctoral luego de graduarse como matemático en la Universidad de Buenos Aires. Es tan apasionado por los números como por las letras y Borges. Escribió, cuentos, novelas y ensayos. Obtuvo, entre otros, el premio del Fondo Nacional de las Artes, el Planeta 2003, el Konex de novela (2004-2007). En junio de este año, Seix Barral lanzó una edición ampliada de su libro “Borges y la Matemática”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins