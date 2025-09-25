eldiario.es
La ventana indiscreta
Guillermo Martínez, la pasión por Borges y cómo transmutar números en literatura

  • Es escritor y matemático. En 2019 ganó el Premio Nadal de Novela por “Los crímenes de Alicia”. Es uno de los autores argentinos más traducidos. Su novela “Crímenes imperceptibles” fue adaptada por Álex de la Iglesia en la película “Los crímenes de Oxford”, protagonizada por John Hurt y Elijah Wood.

Guillermo Martínez en el Episodio 24 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta.
Guillermo Martínez nació en 1962 en Bahía Blanca. Durante dos años vivió en Oxford gracias a una beca posdoctoral luego de graduarse como matemático en la Universidad de Buenos Aires. Es tan apasionado por los números como por las letras y Borges. Escribió, cuentos, novelas y ensayos. Obtuvo, entre otros, el premio del Fondo Nacional de las Artes, el Planeta 2003, el Konex de novela (2004-2007). En junio de este año, Seix Barral lanzó una edición ampliada de su libro “Borges y la Matemática”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

