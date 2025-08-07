Juan Carrá, una obsesión por los '70, un café en La Paz y la reconstrucción de lo que pasó con Noemí Giannetti de Molfino

Juan Carrá reconstruye la vida y la tragedia de la familia Molfino durante los 70 y la dictadura militar de Argentina.

Noemí Giannetti de Molfino fue secuestrada en Perú, trasladada a Campo de Mayo y llevada luego a Madrid, donde la asesinaron. Un accionar coordinado de los servicios militares y de inteligencia de al menos tres países al servicio de un asesinato y de una familia atravesada por desapariciones, torturas y secuestros de niños. La peor historia, contada de la mejor manera posible por Carrá.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins