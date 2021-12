Ocho series policiales y thrillers destacados del año: crímenes atroces, investigadores carismáticos y misterios sin resolver

Hubo buenas y grandes comedias. Hubo algunas series que fueron récord. Y hubo, también, varias ficciones policiales notables, un género clásico que suele atraer a gran cantidad de público con historias que incluyen investigaciones de crímenes impactantes, casos truculentos, grandes escenas de persecuciones y también grandes figuras que encarnaron papeles memorables.

A continuación un repaso –arbitrario, como siempre– por algunas de las series policiales y thrillers más destacados que llegaron a las distintas plataformas de streaming a lo largo de 2021.

1. Mare of Easttown. Como señalamos por acá, todo tiene lugar en una pequeña ciudad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Desde las primeras escenas de Mare of Easttown se trasluce el tedio de eso que aparenta ser lo de todos los días: las casas bajas, algunos autos que circulan, alguien hace las compras, alguna bandera flamea.

Una de las personas encargadas de velar por la seguridad de este lugar es Mare Sheehan, la policía a quien todos conocen, interpretada de manera brillante por Kate Winslet. Mare, como el título lo indica, es de ahí, de toda la vida. Entonces los vecinos la llaman por teléfono ante el mínimo incidente, ella agarra su auto y sale a rescatarlos.

Algo en la cara de la protagonista denota cierto cansancio. A medida que el primer capítulo avanza, como un rompecabezas, se van a ir presentando pistas que sirven para entender algo del pasado del lugar y de Mare y también de su presente.

Está la idea de pueblo chico, infierno grande, que se subrayará con algunos crímenes atroces que tendrán lugar justamente en este territorio sombrío. Y también la del camino personal de un personaje principal que debe lidiar con su propios fantasmas: una mujer de mediana edad que intenta rearmar su vida.

La miniserie Mare of Easttown está disponible en la plataforma de HBO.

2. The Drowning. Lanzada en febrero de 2021, apenas salió al aire la primera emisión la serie fue calificada por el diario británico The Guardian como una de esas producciones “irresistibles”. “Una mujer en el borde busca a su hijo perdido” es la bajada que eligió por su parte Channel 5, productor de la miniserie, para describir The Drowning.

Como se señaló por aquí, la historia tiene como protagonista a Jodie (Jill Halfpenny), esa madre desesperada que, mientras intenta encauzar su vida, cree ver a su hijo perdido hace nueve años, cuando se cruza por la calle con un adolescente llamado Daniel con rasgos muy parecidos.

Por cómo está narrada la serie en apenas cuatro capítulos, al principio es confuso para los espectadores saber cómo fue que ese niño desapareció: apenas se muestran imágenes de una especie de picnic familiar, cerca de un lago. Algunos flashbacks difusos dan a entender que el pequeño se pudo haber ahogado, pero el cuerpo nunca se encontró, por lo que el misterio y la búsqueda de la madre continúan, mientras que el resto de los familiares intenta seguir adelante y hasta parecen casi desapegados.

Arriesgando su vida y por momentos también la del adolescente, Jodie se acercará a Daniel para intentar descubrir la verdad. En el camino se cruzará con varios obstáculos –policiales, familiares, emocionales–, muchos de ellos más cercanos de los que ella misma podía llegar a suponer. Con altibajos desde lo narrativo, la serie logra transmitir esa desesperación y el ahogo que le da nombre.

The Drowning está disponible en la plataforma de series británicas Acorn TV.

3. Carne y sangre (Flesh and Blood). Como en Broadchurch, una serie policial emblemática entre las británicas, que supo estar en el catálogo de Amazon Prime Video, hay acantilados, un hecho que viene a romper la calma aparente del paisaje y una intriga.

La miniserie británica Carne y sangre (Flesh and Blood) muestra a una familia burguesa, con una madre viuda por más de un año y tres hijos grandes, todos ellos involucrados en distintos problemas personales.

Casi desde el principio, se ve el conflicto central por el que girará toda la historia: la mujer, que está por cumplir 70 años, reúne a todos para presentarles a su nueva pareja, Mark, un hombre sobre el que se posarán todas las miradas y también las dudas. Algo pasa a partir de ese día, aunque al comienzo no se termina de saber bien qué ni cuál de todos es la víctima de algún tipo de crimen, mientras el relato avanza hacia adelante y hacia atrás mediante la declaración de una vecina bastante chismosa a la policía.

A lo largo de los cuatro capítulos se irá desatando una especie de todos contra todos, el juego de la sospecha, la tensión y también en ese cúmulo de posibles traiciones que implica siempre el drama familiar.

Carne y sangre es una producción del canal británico ITV que llegó este año a las pantallas locales. Se puede ver por Europa Europa y en Flow. Entre los protagonistas están Imelda Staunton y Stephen Rea.

4. El colapso. No hay mucha explicación sobre el origen del caos y a la vez queda todo muy claro: algo del orden conocido de las cosas se trastoca. Entonces se avecina una especie de fin del mundo que a los espectadores les llega por fragmentos.

El colapso es una miniserie francesa de ocho capítulos en tono de thriller desarrollada por el grupo de creación colectiva Les Parasites. Hiperrealista, extrema y narrada a partir de planos secuencia desgarradores, fue una de las series más comentadas del año por la coincidencia de su estreno durante los días de incertidumbre de la pandemia de Covid 19.

Cada episodio, de entre 15 y 20 minutos, muestra pequeñas escenas de un mundo apocalíptico y violento en los que los protagonistas luchan por escapar y sobrevivir en medio del caos.

Desde los primeros episodios (uno transcurre en un supermercado, otro en una estación de servicio en medio de la ruta, otro con un millonario como protagonista) y aunque con altibajos, El colapso es atractiva y puede convertirse, para quienes miran, en una suerte de escape del escape. Una forma de fuga. O de un horror que es mejor detectar en el ojo ajeno.

El colapso, creada por Les Parasites, llegó a las pantallas locales a través de AMC y está disponible en la plataforma de Flow.

5. Escape at Dannemora. Basada en una historia real que tuvo lugar en 2015 en los Estados Unidos, Escape at Dannemora cuenta justamente la historia de una fuga de una cárcel, que llevan adelante dos presos con ayuda de una empleada del lugar. Sin embargo, para ver y disfrutar de la serie –que fue estrenada en 2018 con Patricia Arquette, Benicio del Toro y Paul Dano como protagonistas y desde este año puede verse en la plataforma Paramount+– no tiene tanta importancia conocer los hechos tal como sucedieron.

Con actuaciones notables de los tres protagonistas, una forma muy particular del diálogo entre ellos (dicen más sus cuerpos que sus palabras) y un registro crepuscular de la atmósfera tumbera y todo lo que rodea al universo del encierro, el actor Ben Stiller, que dirigió y produjo la serie, logra atrapar con siete episodios cautivantes que se alejan de todo tipo de grandilocuencias.

La miniserie Escape at Dannemora está disponible desde este año en la plataforma Paramount +.

6.The Nest. Los protagonistas de The Nest, jóvenes, lozanos, adinerados, parecen tenerlo todo. Dan (Martin Compston) es un empresario exitoso; Emily (Sophie Rundle) se dedica por vocación a enseñar música. Viven en una casa impresionante desde donde pueden ver a diario un paisaje de olas y cielos abiertos a través de los ventanales. Sin embargo, en esa supuesta situación idílica, algo los inquieta: después de varios intentos, no pueden tener hijos de manera natural.

Una situación accidental los cruzará con Kaya (Mirren Mack), una joven misteriosa que ofrecerá llevar en su vientre un hijo de la pareja mediante el método de subrogación. Pero, como es de suponer, las cosas no van a ser sencillas y, a medida que la trama avance, se irán conociendo detalles del pasado de Kaya, que derivarán en conflictos en tono de thriller. No faltan los interrogantes sobre los límites éticos de estas prácticas, sobre el deseo de tener hijos a toda costa (¿de quiénes son? ¿existe algo así como la propiedad en este terreno?) ni sobre el poder del dinero. Y aunque por momentos se llega a respirar una atmósfera más de culebrón que de serie de misterio en sí, The Nest provoca ganas de llegar hasta el final, para ver cómo será la resolución.

The Nest está disponible desde este año en la plataforma de series británicas Acorn TV.

7. Landscapers. Muy poco antes de cerrar el año, HBO acaba de estrenar esta miniserie muy atractiva, con la genial Olivia Colman como protagonista. Desde el principio un cartel lo advierte: “Basado en una historia real. En 2014, Susan y Christopher Edwards fueron condenados por asesinato a un mínimo de 25 años de prisión. Hasta la actualidad ellos aseguran que son inocentes”.

Quienes tengan ganas de googlear para conocer más detalles del caso, podrán encontrar de todo sobre una historia policial que a finales de los ‘90 ocupó durante mucho tiempo las páginas de los diarios y los minutos de la televisión británica. Pero también se puede ir siguiendo semana a semana sin saber nada de la historia real. La serie arranca con las peripecias de sus protagonistas, interpretados por la propia Colman y David Thewlis, una pareja de británicos que en el primer episodio pasa sus días radicada en Francia, en condiciones muy precarias. Él intenta buscar trabajo, pero el idioma resulta un obstáculo. Ella, mientras tanto, gasta dinero que escasea en pósters de películas y fotos de estrellas del cine clásico de Hollywood, que conforman una especie de altar en el departamento donde vive.

Un llamado telefónico los va a poner en boca de todos: los cadáveres de dos personas de la familia de Susan aparecen enterrados, después de años de misterio, en el jardín del que era su casa familiar. Con ingredientes de comedia negra y buenas dosis de intriga (¿por qué los personajes hablan de actores célebres como si fueran sus amigos íntimos o parecen imaginar que viven adentro de una película? ¿son o se hacen?) la serie promete. En total son cuatro episodios.

Landscapers, con Olivia Colman y David Thewlis, está disponible desde esta semana en HBO.

8. Bonus Track: Line of Duty. Como contamos por acá, según el diario británico The Guardian –del que se pueden leer varios artículos en elDiarioAR en castellano por acá–, 12.8 millones de espectadores británicos (56,2% de la audiencia de televisión del Reino Unido) se prendieron a las pantallas para ver el final de la sexta temporada de Line of Duty, la serie policial por excelencia de ese país, en abril de este año.

Como cualquier fenómeno popular, no resulta sencillo explicar el éxito o por qué tanta gente se enganchó desde su estreno en 2012. Lo que sí se puede desandar es cierta fórmula, que en el caso de Line of Duty combina un relato clásico atrapante, de investigadores policiales ajustados –todos los policías de la serie tienen líos personales no resueltos, sus propios enigmas, pero acá eso no es el centro ni se trata de grandes personajes carismáticos–, con una superproducción para las tomas de persecuciones y tiros y casos que se van entrecruzando.

El eje de Line of Duty es la unidad de asuntos internos de la policía, es decir que se trata de agentes que investigan a miembros de su propia fuerza. Se trata, además, del primer gran éxito del guionista Jed Mercurio, que luego sorprendió con otros hits, como Bodyguard (está disponible en Netflix y es 100% adictiva) y este año también estrenó Bloodlands (súper recomendable, circula por pasillos non sanctos de internet por ahora).

Después de un tiempo en el que se había bajado del catálogo, este año Netflix repuso las primeras 5 temporadas de Line of Duty en su plataforma.

Varias de estas reseñas aparecieron en el newsletter Mil lianas a lo largo del año. Por aquí hay más comentarios de otras series que no quedaron en esta selección arbitraria.

