Tendiendo puentes entre fronteras: la moda local brilla en la BRICS+ Fashion Summit

América Latina cuenta con un panorama de la moda vibrante y diverso, con países como Argentina, Brasil y México a la vanguardia de la innovación y la creatividad. A medida que la región busca aumentar su presencia en la escena mundial, las colaboraciones internacionales cobran más importancia que nunca. La creciente influencia de los países BRICS cada año abre nuevas oportunidades para que los diseñadores y las marcas latinoamericanas participen en intercambios interculturales y alcancen mercados más amplios. Desde 2023, Moscú se ha convertido en un centro clave para el diálogo internacional sobre moda, acogiendo importantes eventos en los que se reúnen las naciones BRICS, las regiones emergentes y representantes de Europa y Estados Unidos para establecer asociaciones y explorar nuevas oportunidades económicas en diversos sectores.

Moscú como centro de la moda

Los eventos internacionales a gran escala, como la BRICS+ Fashion Summit y la Moscow Fashion Week, se han convertido en plataformas eficaces para la comunicación en materia de moda entre los países emergentes. Cabe destacar que el mercado de la moda ruso ha demostrado su resistencia a pesar de las sanciones. Sigue creciendo, con un aumento del interés nacional por las marcas locales. En 2023, el mercado ruso de ropa y calzado se recuperó hasta alcanzar los 16 400 millones de dólares, casi alcanzando los niveles previos a la pandemia (17 600 millones de dólares en 2019), según la empresa de investigación NEO. Los consumidores están dispuestos a pagar por la etiqueta «made in Russia». El gasto medio en ropa de marcas rusas en el primer trimestre de 2025 aumentó un 11 % interanual, tras un incremento del 25 % en 2023.

La BRICS+ Fashion Summit y la Moscow Fashion Week confirman la creciente influencia de Rusia en el sector de la moda. La cumbre acogió a más de 250 expertos de 65 países, mientras que la Moscow Fashion Week atrajo a más de 350 diseñadores de 22 países. El prestigio de los eventos se ve reforzado por la participación de altos funcionarios, ministros y más de 40 directores de semanas de la moda. También asistieron representantes de la lista BoF 500 de China, Brasil y otros países. Esto subraya el papel de Moscú como centro mundial de la moda y lugar de debate económico y cultural que da forma al panorama internacional de la moda.

«Rusia es un actor importante en varias cuestiones de relevancia internacional, como el desarrollo de eventos y la creación de espacios para la promoción de las industrias creativas», afirma Camila Ortega, directora general de Nicaragua Diseña y coordinadora de la Comisión de Economía Creativa de Nicaragua. «Moscú se ha convertido en un centro de moda y diseño gracias a eventos como la Moscow Fashion Week y la BRICS+ Fashion Summit, que atraen a un público internacional. Este intercambio fomenta las oportunidades de asociarse y conectar con un público diverso, lo que les permite actuar como embajadores de sus países y contribuir al crecimiento continuo de esta industria».

«La BRICS+ Fashion Summit es un importante centro de debate que ha democratizado la conversación sobre los problemas actuales a los que se enfrenta la industria, teniendo en cuenta las opiniones de países que normalmente no han tenido un canal para expresar sus problemas y soluciones. Es una cumbre de la moda verdaderamente global», compartió Nando Yax, director asociado de la Guatemala Fashion Week, y añadió: «Tener la oportunidad de llegar a nuevos mercados a través de eventos como la BRICS+ Fashion Summit nos da la oportunidad de crear vínculos comerciales que quizá no habíamos considerado antes».

Colaboración internacional

La BRICS+ Fashion Summit ha abierto nuevos horizontes para la interacción entre los representantes de la industria de la moda a nivel mundial. El foro se ha convertido en una plataforma dinámica para el intercambio de ideas entre diferentes ecosistemas de la moda, combinando soluciones de diseño creativo, proyectos empresariales prometedores y cooperación internacional en un solo espacio.

La cumbre también puso en marcha un programa educativo multicultural dirigido por los mejores profesores de universidades y escuelas de moda de 10 países, entre ellos India, Brasil, Guatemala, Italia, Países Bajos y muchos otros.

«La cumbre reúne a diseñadores, educadores y líderes de la industria de diversos contextos y nos permite aprender unos de otros, establecer conexiones e imaginar nuevos sistemas de colaboración. Amplía el diálogo global y destaca la importancia de la inclusión, el intercambio cultural y las perspectivas alternativas para dar forma al futuro de la moda», afirma Sarah Hermez, directora ejecutiva de Creative Space Beirut y profesora del programa educativo de la BRICS+ Fashion Summit.

Oportunidades para los diseñadores

La Moscow Fashion Week se ha convertido en una plataforma clave para descubrir y promover marcas de moda y profesionales de países emergentes. Más de 350 marcas de diferentes países presentaron sus colecciones en Moscú este verano.

«Decidí participar en la Moscow Fashion Week porque es una plataforma única para mostrar mi marca a un público diverso y sofisticado, a la vez que amplío su presencia más allá de América Latina», afirma Mariandrée Gaitán, diseñadora de Guatemala.

El diseñador indio Shantnu Mehra, en representación de la marca Shantnu Nikhil, elogió la oportunidad de debutar en un evento tan importante. Destacó que no solo era una oportunidad para mostrar una nueva colección, sino también para establecer una presencia a largo plazo en la región, y subrayó la importancia de reunir a los principales actores del sector para ampliar la colaboración y reforzar el posicionamiento internacional.

Otra misión clave de la Moscow Fashion Week es mostrar el excepcional talento de los diseñadores rusos a una audiencia global. Los motivos bohemios chic y folclóricos de Masterpeace, la sastrería minimalista de Ermilov (Ermi) y las siluetas femeninas y fluidas de Persve podrían atraer a los consumidores latinoamericanos que valoran la mezcla de tradición y estilo moderno, así como la singularidad y la artesanía de alta calidad.