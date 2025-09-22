Boca no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 con Central Córdoba en la Bombonera

Boca empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Con este resultado, el equipo de la Ribera se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades, un escalón por debajo de Barracas Central, que tiene 15 puntos y dos del puntero Unión con 16.

Los goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel, mientras que los del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto local desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 40, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Rodrigo Battaglia realizó un disparo potente dentro del área chica y adelantó a su equipo.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” inició con el pie derecho, pero fue sorprendido por Central Córdoba.

A los 11 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors aumentó su ventaja en el marcador. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel definió con precisión y concretó el 2-0.

En el minuto 17, Central Córdoba de Santiago del Estero achicó la diferencia. El mediocampista paraguayo José Florentín cabeceó dentro del área chica y concretó el 2-1 en el marcador.

Además, a los 38 minutos, el elenco santiagueño igualó el marcador. El mediocampista ofensivo Iván Gómez ejecutó un disparo potente que descolocó a Agustín Marchesín y concretó el 2-2.

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron el empate.

Síntesis

Torneo Clausura 2025

Fecha 9

Boca 2-2 Central Córdoba

Árbitro: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio VAR: Héctor Paletta AVAR: Gastón Suárez

Estadio: Alberto J. Armando

Gol en el primer tiempo: 41m. Rodrigo Battaglia (B)

Goles en el segundo tiempo: 11m. Miguel Merentiel (B); 17m. José Florentín (C); 38m. Iván Gómez (C).

NB