Colo Colo es puntero con goles de argentinos Gil y Solari

Los argentinos Pablo Solari y Leonardo Gil convirtieron hoy un gol cada uno en la victoria de su equipo, Colo Colo, sobre O' Higgins, por 3-2, en Rancagua, en partido correspondiente a la fecha 20 del torneo chileno de Primera División.

El delantero Solari, exjugador de Talleres de Córdoba, de 20 años y oriundo de la ciudad de Villa Mercedes, convirtió a los 5m. de la segunda parte. Mientras que Gil (exvolante de Rosario Central y Estudiantes de La Plata) anotó el tercer gol del 'Cacique' que dirige el DT boliviano Gustavo Quinteros (exDT de Argentinos Juniors y San Martín de San Juan), a los 34 minutos de la etapa complementaria.

Colo Colo, que también contó con el concurso del exdefensor de Vélez, Emiliano Amor, recuperó el primer puesto en la tabla con 37 unidades, ubicándose por delante de Audax Italiano, que reúne 34, según consideró el sitio 'El Mercurio'. En O'Higgins, en tanto, marcó un tanto el mediocampista tucumano nacionalizado chileno, Pablo Hernández (ex Independiente), mientras que también se alistó el exdefensor de Boca Juniors y Racing, Matías Cahais.

En otro encuentro de la jornada, Santiago Wanderers alcanzó su primer triunfo en la temporada, al ganarle como visitante a Unión La Calera, por 1-0. En el conjunto perdedor se desempeñaron el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia La Plata), el mediocampista Matías Laba (ex Argentinos Juniors) y el atacante Sebastián Sáez (ex Talleres de Córdoba).