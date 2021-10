Defensores de Cambaceres recibe a Puerto Nuevo en el destacado de la cuarta fecha de la D

Defensores de Cambaceres recibirá mañana a Puerto Nuevo, uno de los punteros y el ganador del Apertura, en el partido destacado de los seis que se jugarán por la cuarta fecha del torneo Clausura de las Primera D de fútbol, a partir de las 15.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio 12 de O ctubre, en la localidad bonaerense de Ensenada, y Cambaceres, uno de los invictos de la temporada, intentará vencer a Puerto Nuevo, que tampoco perdió en todo el año, para desplazarlo de la primera posición.

Puerto Nuevo, que se quedó con el torneo Apertura y de repetir en el Clausura ascenderá directamente a la Primera C, suma 7 unidades y comparte la cima de las ubicaciones con Sportivo Barracas; mientras que Cambaceres acumula 5 puntos.

Barracas, en tanto, será anfitrión en el estadio de Deportivo Morón de Deportivo Paraguayo; mientras que en el resto de los partidos se darán estos enfrentamientos:

Atlético Lugano vs. Juventud Unida; Yupanqui vs. Deportivo Muñiz, en la cancha de Sacachispas; Liniers vs. Central Ballester; y Argentino de Rosario vs. Centro Español.

Posiciones: Sportivo Barracas y Puerto Nuevo 7 unidades; Argentino de Rosario, Juventud Unida y Cambaceres 5; Liniers, Yupanqui y Centro Español4; Central Ballester 3; Atlético Lugano, Deportivo Paraguayo y Deportivo Muñiz 1.