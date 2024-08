Empezó la nueva era de Marcelo Gallardo en River: “Parece que nunca me fui”

El entrenador argentino Marcelo Gallardo fue presentado este lunes como nuevo entrenador de River Plate, club al que regresa tras marcharse hace poco más de 20 meses y en el que consiguió 14 títulos en ocho años y medio (2014-2022).

Acompañado por el presidente del club, Jorge Brito, 'el Muñeco' se presentó en el Estadio Más Monumental para hacerse cargo del equipo desde este mismo lunes, con la mira puesta en el torneo Liga Profesional de Futbol, donde ocupa un discreto undécimo lugar, y en la Copa Libertadores, donde disputará los octavos de final contra Talleres de Córdoba.

“Estoy en el lugar al que pertenezco”, dijo Gallardo quien dirigió a River entre 2014 y 2022, en el que fue uno de los periodos más gloriosos en la historia del club y lo guió en siete títulos locales y otros siete internacionales.

El “Muñeco”, que es el director técnico más ganador en la historia de River, confesó: “Siento mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui”.

Además, destacó: “Volver al club claramente me hace sentir en casa. Eso me reconforta y me da felicidad porque estoy en el lugar al que pertenezco”.

Y le dejó un mensaje al hincha: “Si nos va bien a todos, vamos a ser muy felices”.

Por su parte, el presidente de River, Matías Brito, aseguró que “es un día histórico para el mundo River”, y le agradeció a Gallardo “por haber aceptado este gran desafío”.

Los números de Gallardo

Marcelo Gallardo inició su segundo ciclo como DT de River, luego de la exitosa primera etapa entre 2014 y 2022. En total, dirigió 425 partidos con un saldo de 228 victorias, 111 empates y 86 derrotas, con una efectividad del 61%.

En esos ocho años, el Muñeco consiguió 14 trofeos para la Institución y se convirtió en el entrenador con más títulos en un mismo club argentino. Además, es el profesional con más títulos entre las etapas como jugador y como DT en River (22), junto con Angelito Labruna.

Títulos nacionales

Copa Argentina (2016, 2017, 2019)

Supercopa Argentina (2017 y 2019)

Torneo de la Liga Profesional (2021)

Trofeo de Campeones (2021)

Títulos internacionales

Sudamericana 2014

Libertadores (2015 y 2018)

Recopa (2015, 2016 y 2019)

Copa Suruga Bank (2015).

Más logros

Durante su ciclo previo en River, Gallardo se convirtió en el entrenador argentino con más victorias en la historia de la CONMEBOL Libertadores (45) y es el que más partidos ganó con un mismo club en el máximo certamen continental (43).

(45) y es en el máximo certamen continental (43). En ese lapso, el Millonario fue el equipo con mayor promedio de goles (1.8) y tiros (15.4) por partido en Primera División. Además, fue el único que tuvo más posesión que sus rivales aun estando en ventaja (57.1%).

(1.8) y tiros (15.4) por partido en Primera División. Además, fue aun estando en ventaja (57.1%). Gallardo hizo debutar a 43 jugadores durante su etapa como entrenador en River. El primero fue Lucas Boyé, el 27 de julio de 2014, y el último fue Ezequiel Centurión, el 8 de mayo de 2022.

durante su etapa como entrenador en River. El primero fue Lucas Boyé, el 27 de julio de 2014, y el último fue Ezequiel Centurión, el 8 de mayo de 2022. Tres de las cuatro máximas goleadas de River en la CONMEBOL Libertadores fueron con Gallardo como DT: 8-0 a Jorge Wilstermann en 2017, 8-0 a Binacional en 2020 y 8-1 a Alianza Lima en 2022, sólo superadas por un 9-0 a Universitario de La Paz en 1970.

Con el Muñeco, River igualó la mayor racha invicta en Libertadores: 14 partidos sin derrotas entre octubre de 2018 y octubre de 2019, junto a otra similar que tuvo lugar entre abril de 1977 y septiembre de 1978.

Durante los ocho años de gestión de Gallardo, River cerró con saldo positivo en el historial contra los otros cuatro clubes grandes:

Boca Juniors: 8 victorias, 11 empates y 7 derrotas.

8 victorias, 11 empates y 7 derrotas. San Lorenzo: 8 victorias, un empate, 4 derrotas.

8 victorias, un empate, 4 derrotas. Racing: 7 victorias, un empate, 2 derrotas.

7 victorias, un empate, 2 derrotas. Independiente: 6 victorias, 2 empates, 4 derrotas.

Como jugador

La trayectoria deportiva del 'Muñeco', reconocida a nivel internacional en su etapa como técnico, tuvo su inicio en su época como futbolista.

Como jugador, Gallardo ganó con la camiseta 'millonaria' la Copa Libertadores en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y seis veces la Liga local: Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997 y Clausura 2004.

Su carrera se engrandece con los tres títulos que firmó con el AS Mónaco (Liga, Supercopa de Francia y Copa de la Liga) y uno más en el también francés Paris Saint-Germain, el estadounidense DC United y el uruguayo Nacional.

Entre todas esas aventuras foráneas, Gallardo siempre regresaba a River Plate, donde jugó en tres etapas (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010).

Tras retirarse como futbolista en el club montevideano, allí arrancó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011.

En 2014 -de nuevo, no más de cuatro años sin estar lejos del club de Núñez-, fue anunciado a la prensa por el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, figura viviente de River Plate y responsable de la Secretaría Deportiva, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que anunció su adiós, el 13 de octubre de 2022.

Hasta el momento de su llegada, River Plate sólo sumaba cinco títulos internacionales: las Libertadores de 1986 y 1996, la Intercontinental de 1986, la Supercopa de 1997 y la Interamericana de 1987.

Apostado en los primeros lugares de la Tabla Anual, que dan derecho a disputar las Copas internacionales en 2025; fuera de la Copa Argentina -donde cayó eliminado ante el modesto Temperley en dieciseisavos de final-; y a punto de jugar los octavos de la Libertadores -contra el Talleres argentino-, el 'nuevo' River deberá retomar la confianza de la afición.

Y, para ello, nada mejor que tener como líder a Marcelo Gallardo, el que, parafraseando a Troilo, “siempre está volviendo”

Con información de agencias.

