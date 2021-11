Hinchada de Gremio invade cancha tras derrota con Palmeiras y destroza cabina del VAR

(Agrega partido)

La hinchada del Gremio de Porto Alegre mostró hoy su irascibilidad, invadió el campo de juego tras la derrota ante Palmeiras (1-3) y destrozó la cabina del Video Assistant Referee (VAR) en el Arena do Gremio.

Una nueva caída del conjunto "tricolor", que ocupa la penúltima posición en la tabla del Campeonato Brasileño de Primera División (más conocido como Brasileirao), provocó la furia de los torcedores más radicalizados, molestos con el desempeño del equipo del DT Vagner Mancini.

Una vez consumado el éxito del elenco paulista, los hinchas "tricolores", en un número cercano al de treinta, invadieron la cancha y “buscaron ingresar al área de acceso a los vestuarios”, según reprodujo el periódico Lance.

Los intrusos “destruyeron equipos de trasmisión y rompieron la cabina del VAR”, de acuerdo a lo reflejado por la citada fuente.

En el estricto orden futbolístico, Gremio, que reúne 26 puntos en 27 partidos, se puso en ventaja con una conquista de Diego Souza (Pt. 12m.). El defensor misionero Walter Kannemann (ex San Lorenzo) actuó como titular, mientras el delantero bonaerense Diego Churín (ex Independiente y Los Andes) entró en la segunda parte.

Palmeiras, que está segundo en la tabla con 52 unidades, dio vuelta la pizarra con dos goles de Raphael Veiga y uno restante de Breno Lopes, en tiempo de descuento.

San Pablo, con los concursos de Emiliano Rigoni y Martín Benítez (ambos, ex Independiente), le ganó por 1-0 a Internacional de Porto Alegre, donde se alistaron Renzo Saravia (ex Racing) y Víctor Cuesta (ex Independiente).

En otros resultados, Ceará venció por 1-0 a Fluminense, donde ingresó en la segunda etapa el atacante formoseño Raúl Bobadilla (ex Argentinos Juniors), que adoptó la ciudadanía paraguaya, mientras que Sport Recife, con un doblete de Mickael (el primero de penal). le ganó por 2 a 0 como local a Goianense.

Mañana jugarán Cuiabá-Bragantino y Corinthians-Chapecoense.