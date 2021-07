"Estar en los Juegos Olímpicos es una vidriera para la selección mayor", estimó Alexis Mac Allister

El volante Alexis Mac Allister, hoy en Brighton&Hove, de la Premier League inglesa, que supo pasar por la selección mayor y ahora está en la olímpica a cargo de Fernando Batista, sostuvo que esta experiencia en Tokio 2020 "puede servir" para que lo vea Lionel Scaloni y lo "convoque nuevamente".

"Me tuve que pelear un poco con los dirigentes de Brighton porque de entrada no me querían dejar venir, ya que las convocatorias a Juegos Olímpicos no son obligatorias, pero después se terminó arreglando todo", empezó explicándole el hijo del "Colorado" Carlos Mac Allister a TyC Sports.

"Es que quería venir porque creo que estando en el seleccionado olímpico me pueden ver de la mayor y eso es lo que también me motiva a ir a Tokio", manifestó.

Y justamente respecto de la selección mayor Alexis fue muy elogioso con el "hombre del momento", el arquero Emiliano Martínez. "En Inglaterra "Dibu" la rompe toda. Es uno de los mejores arqueros de la Premier League y cuando lo enfrentamos a Aston Villa terminamos 0 a 0 por él".

"Después, en cuanto a Nicolás González, que fue mi compañero en Argentinos Juniors, la verdad que es muy chico (23 años) y está consiguiendo cosas muy importantes con la selección. Le dije hace poco que viniera a Brighton, pero eligió Fiorentina, así que lo insulté un poco", bromeó.

"Y en cuanto a Lionel Messi, ahora se lo ve cantando el Himno Nacional y parece que estuviera distinto, pero en la cancha él está dando lo mismo que hizo siempre", apuntó.

El seleccionado olímpico que mañana estará viajando hacia Corea del Sur para jugar el martes próximo un amistoso frente al seleccionado local, hoy fue despedido en el predio de AFA, en Ezeiza, por la secretaria de Deporte. Inés Arrondo, a quien el técnico Batista le entregó una camiseta del equipo.

Durante la jornada el equipo realizó el último entrenamiento en doble turno, que por la mañana y a raíz de la lluvia se debió efectuar en el Coliseo de Futsal del predio de Ezeiza con labores físicas y luego un bloque de fútbol en espacio reducido, con consignas, para aceitar la técnica con el aliciente dispuesto por el piso parquet del lugar.

Por la tarde, en tanto, el plantel realizó tareas físicas con consignas recreativas y, posteriormente, una última sesión con un espacio táctico de una hora.

El seleccionado debutará en los Juegos Olímpicos el jueves 22 de julio, a las 7.30, de Argentina, frente a Australia, en Sapporo.

Posteriormente, el domingo 25 de julio a las 04.30 rivalizará con Egipto en la misma ciudad, cerrando su participación en el Grupo C el miércoles 28, a las 8, frente a España, en Saitama.