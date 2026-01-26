Los jugadores de la NBA apoyan las protestas en Minnesota: “No podemos seguir callados”

El sindicato que representa a los jugadores de baloncesto de la NBA ha mostrado su apoyo a las protestas en Minnesota contra las redadas contra migrantes ordenadas por la Administración Trump y el asesinato del enfermero de 37 años Alex Pretti a manos de agentes federales, que ha conmocionado a Minneapolis.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) indica en un comunicado que los jugadores de la NBA “no pueden seguir callados” tras “otro tiroteo mortal en Minneapolis, una ciudad que ha estado al frente de la lucha contra las injusticias”. “Ahora más que nunca, debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minnesota que protesta y arriesga su vida para exigir justicia”, reza la nota publicada este domingo.

“La hermandad de los jugadores de la NBA, al igual que los propios Estados Unidos, es una comunidad que se enriquece sus ciudadanos globales, y nos negamos a permitir que las llamas de la división amenacen las libertades civiles que están destinadas a protegernos a todos”, prosigue. “La NBPA y sus miembros expresan su más sentido pésame a las familias de Alex Pretti y Renee Good, al tiempo que nuestros pensamientos siguen centrados en la seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad”.

El partido de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors se pospuso el sábado por la tarde tras el asesinato de Pretti para “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis” y se reprogramó para el domingo por la tarde. Los Timberwolves guardaron un momento de silencio, como también hicieron por Renee Good, otra mujer asesinada hace menos de tres tres semanas antes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), antes de su partido el 8 de enero. Antes del partido, se celebró una protesta a las afueras del estadio, el Target Center. Dentro, algunos aficionados sostuvieron carteles para protestar por la presencia de agentes federales en Minneapolis.

“Soy más que un residente. Este es mi hogar. Me encanta vivir aquí. Me encanta ser parte de esta comunidad. Me han acogido desde el primer día. La gente ha sido increíble. Es triste ver lo que está sucediendo”, dijo Chris Finch, entrenador del equipo de Minnesota, según recoge la agencia Associated Press. “A nivel humano, ciertamente como alguien que se enorgullece de estar aquí, sé que muchos de nuestros jugadores sienten lo mismo. A todos les encanta estar aquí, y es simplemente difícil ver por lo que estamos pasando”.

También se pronunció el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Me encanta la ciudad de Minneapolis. La gente aquí es maravillosa, y es muy triste lo que está sucediendo”, dijo. “Hay un manto que se ha echado sobre la ciudad. Se puede sentir. Mucha gente está sufriendo, y obviamente la pérdida de vidas es la preocupación número uno. Esas familias nunca recuperarán a sus seres queridos”.

“Abolish ICE”

Ha habido más gestos de repulsa dentro del mundo del deporte de la canasta. Uno de los más destacados ha sido el de la estrella del baloncesto femenino Breanna Stewart, quien sostuvo un cartel en el que se podía leer “abolish ICE” (abolir el ICE) durante la presentación de un partido de la liga Unrivaled, de la cual es cofundadora.

“Como madre, nada me asusta más que ver familias destrozadas, niños traumatizados y padres que viven con el miedo de perder a sus seres queridos”, explica la jugadora en su perfil de Instagram.

“Nuestras comunidades merecen algo mejor. Merecen seguridad, dignidad y compasión. No trauma y división”, apunta. “Decir 'Abolir ICE' significa abogar por políticas que eleven a las familias y fortalezcan a las comunidades, en lugar de alimentar el miedo y la violencia”

Agentes de inmigración abatieron el sábado a tiros a Pretti en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis. Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres. Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti trató de atacar a los agentes y de blandir su arma, pese a que ninguna de las múltiples imágenes del suceso muestran nada semejante, y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, acusó al hombre de “terrorismo interno”. Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero.

