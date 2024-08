Julián Álvarez, tras su llegada al Atlético de Madrid: “Estoy muy contento e ilusionado”

Julián Álvarez, el delantero argentino que recientemente se unió al Atlético de Madrid, compartió su emoción por esta nueva etapa en su carrera. Proveniente del Manchester City, donde ganó seis títulos en dos temporadas, Álvarez llega al club madrileño con la esperanza de continuar su exitoso camino en el fútbol europeo.

En declaraciones a las redes sociales del Atlético de Madrid, el joven atacante expresó su gratitud por el recibimiento que ha recibido desde su llegada. “Estoy muy contento e ilusionado de estar en el Atlético de Madrid. Desde el primer momento recibí muchos mensajes de parte de los hinchas. Apenas llegué había gente en el aeropuerto, lo mismo cuando me hice los estudios, y eso es muy lindo”, comentó Álvarez, quien ha sido una figura destacada tanto en la Selección argentina como en su anterior club.

Álvarez, apodado “Araña” desde su infancia, explicó el origen de este sobrenombre que lo ha acompañado durante toda su carrera. “Viene de muy chico. Cuando tenía tres o cuatro años, jugando con mis hermanos y algunos amigos, de un día para el otro empezaron a llamarme así. Toda la gente del pueblo me llamó siempre por 'Araña', capaz me decían Julián y ni me daba vuelta”, relató con una sonrisa.

El delantero también mencionó que ha recibido apoyo de algunos de sus nuevos compañeros en el Atlético de Madrid, como Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Rodrigo de Paul, quienes le enviaron mensajes de bienvenida. Este apoyo ha sido importante para Álvarez en su proceso de adaptación al nuevo equipo.

En cuanto a sus expectativas, Julián Álvarez adelantó que está dispuesto a darlo todo en el campo para alcanzar su mejor nivel y contribuir al éxito del Atlético. “Voy a intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto… Prometo que siempre me voy a esforzar al máximo”, afirmó el delantero con determinación.

La llegada de Álvarez al Atlético de Madrid, tras su exitosa etapa en el Manchester City, ha generado grandes expectativas entre los hinchas del club. Con un costo de 82 millones más otros 22 adicionales por objetivos, el argentino está listo para demostrar su valía en uno de los equipos más competitivos de La Liga.

NB con información de NA