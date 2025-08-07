Con Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister entre los nominados, se revelaron los candidatos para ganar el Balón de Oro

Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football. Además, Emiliano “Dibu” Martínez defenderá el premio a Mejor Arquero.

Mac Allister tuvo una gran temporada y fue clave para la consagración del Liverpool en la Premier League de Inglaterra, mientras que Martínez guió al Inter de Milán hacia la final de la Champions League.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París. El jurado lo componen 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina. Se tendrán en cuenta estos tres criterios para evaluar: actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio.

Los grandes candidatos a llevarse el máximo galardón son Lamine Yamal (Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG).

Es el premio más preciado, Rodri fue el ganador del año pasado y busca sucesor.

Estos son los 30 nominados:

Ousmane Dembélé (PSG / Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Désiré Doué (PSG / Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milán / Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinea)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Viktor Gyokeres (Sporting Portugal / Suecia)

Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)

Robert Lewandowski (Barcelona / Polonia)

Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milán / Argentina)

Scott McTominay (Nápoles / Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Nuno Mendes (PSG / Portugal)

Joao Neves (PSG / Portugal)

Pedri (Barcelona / España)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Michael Olise (Bayern Munich / Francia)

Raphinha (Barcelona / Brasil)

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)

Fabián Ruíz (PSG / España)

Virgil Van Dijk (Liverpool / Países Bajos)

Vinicius Junior (Real Madrid / Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Florian Wirtz (Liverpool / Alemania)

Vitinha (PSG / Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

El 'Dibu' repite como candidato al trofeo Yashin, junto a Raya, Courtois y Oblak

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

El “Dibu”, que es una pieza fundamental en la Selección argentina, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

En el último año, el “Dibu” Martínez se mantuvo como una figura clave en la Selección argentina, que el año que viene irá en busca de su cuarto Mundial, mientras que con el Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la Champions League, cayendo con lo justo ante el Paris Saint-Germain, equipo que terminó consagrándose campeón.

No está Scaloni: los nominados a mejor DT del mundo

Los nominados al Trofeo Johan Cruyff, que se entrega al mejor entrenador del mundo, fueron presentados este jueves y uno de los grandes ausentes en la lista fue Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Para esta edición, los nominados fueron los italianos Antonio Conte y Enzo Maresca (Napoli y Chelsea, respectivamente), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (Paris Saint-Germain) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool).

Scaloni, por su parte, no figuró entre los convocados, aunque esto puede ser comprensible ya que la Selección argentina no tuvo ningún torneo oficial que lo hubiese colocado como uno de los candidatos.

De todas maneras, el técnico campeón de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial y la Finalissima 2022, ya ganó este premio justamente en 2022, cuando se entregaba junto a la FIFA.

El gran candidato a quedarse con el galardón este año es Luis Enrique, quien en la última temporada condujo al título a un increíble Paris Saint-Germain en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Champions League.

No obstante, el resto de los candidatos consiguieron logros muy importantes. Flick condujo al Barcelona hacia varios títulos, Slot hizo que el Liverpool arrase en la Premier League, Conte hizo lo propio con el Napoli en la Serie A, mientras que Maresca llevó al Chelsea hacia la histórica consagración en el Mundial de Clubes.

Lamine también va por el premio Kopa al mejor futbolista Sub 21

Los nominados al Trofeo Kopa, que se entrega al mejor futbolista menor de 21 años, fueron presentados este jueves y la gran sorpresa fue la ausencia del argentino Franco Mastantuono.

El argentino, que brilló en River durante el primer semestre del año y que fue vendido por una verdadera fortuna al Real Madrid de España, sonaba como uno de los candidatos para estar entre los 10 nominados, algo que finalmente no sucedió.

Durante el 2025, Mastantuono, que recién el 14 de agosto cumplirá 18 años, disputó 23 partidos en River, en los cuales anotó siete goles y entregó cuatro asistencias. Además, se destaca el tremendo golazo de tiro libre que le hizo a Boca en la última edición del Superclásico.

Mastantuono, que incluso ya pudo sumar minutos en la Selección argentina (en el triunfo 1-0 ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas), será presentado el día de su cumpleaños como nuevo jugador de Real Madrid.

El gran candidato a quedarse con esta edición del Trofeo Kopa es el español Lamine Yamal, quien ya lo obtuvo el año pasado y que viene de tener una gran temporada con el Barcelona, en la que ganó la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey.

Todos los nominados al Trofeo Kopa

Ayyoub Bouaddi (francés, Lille)

Pau Cubarsí (español, Barcelona)

Désiré Doué (francés, Paris Saint-Germain)

Estevao (brasilero, Chelsea)

Dean Huijsen (neerlandés, Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (inglés, Arsenal)

Rodrigo Mora (portugués, Porto)

Joao Neves (portugués, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (español, Barcelona)

Kenan Yildiz (turco, Juventus)

Las nominadas al Balón de Oro Femenino

Lucy Bronze (Chelsea / Inglaterra)

Aitana Bonamtí (Barcelona / España)

Barbra Banda (Orlando Pride / Zambia)

Sandy Baltimore (Chelsea / Francia)

Mariona Caldentey (Arsenal / España)

Klara Bühl (Bayern Munich / Alemania)

Sofia Cantore (Washington Spirit / Italia)

Steph Catley (Arsenal / Australia)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon / Haiti)

Temwa Chawinga (KC Current / Malawi)

Emily Fox (Arsenal / Estados Unidos)

Cristiano Girelli (Juventus / Italia)

Esther González (Gotham / España)

Graham Hansen (Barcelona / Noruega)

Patri Guijarro (Barcelona / España)

Amanda Gutierres (Palmeiras / Brasil)

Hannah Hampton (Chelsea / Inglaterra)

Pernille Harder (Bayern Munich / Dinamarca)

Lindsey Heaps (Olympique Lyon / Estados Unidos)

Chlore Kelly (Arsenal / Inglaterra)

Marta (Orlando Pride / Brasil)

Frida Maanum (Arsenal / Noruega)

Ewa Pajor (Barcelona / Polonia)

Clara Mateo (Paris FC / Francia)

Alessia Russo (Arsenal / Inglaterra)

Claudia Pina (Barcelona / España)

Alexia Putellas (Barcelona / España)

Rytting Kaneryd (Chelsea / Suecia)

Caroline Wier (Real Madrid / Escocia)

Leah Williamson (Arsenal / Inglaterra)

PSG, Barça, Botafogo, Chelsea y Liverpool, candidatos a mejor club del año

El Barcelona masculino figura entre los cinco candidatos al mejor club del año en la gala del Balón de Oro, junto al PSG, Botafogo, Chelsea y Liverpool, indicaron este jueves los organizadores.

En la gala que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en París, el equipo francés figurará como gran favorito, gracias a su victoria en la Liga de Campeones, la primera en la historia del club, pero también su doblete nacional, su décima tercera Liga, la cuarta consecutiva, y su décima sexta Copa de Francia.

Su único punto negro la derrota en la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, que además ganó la Liga Conferencia y acabó cuarto de la Premier, tras años alejado de los mejores en su liga doméstica.

Un campeonato que se apuntó el Liverpool por vigésima vez, la primera desde 2020 y que firmó un gran arranque de la Liga de Campeones, antes de cruzarse en octavos con el intratable PSG.

El Barça de Flick llegó más lejos en Europa, se quedó a unos pocos minutos de la final de la Liga de Campeones, pero se consoló con tres títulos nacionales, Liga, Copa y Supercopa.

El Botafogo, por su parte, consiguió la primera Copa Libertadores de su historia y su tercer título nacional de la mano del portugués Renato Paiva, antes de ceder el testigo a Davide Ancelotti, que compatibilizará el cargo con el adjunto de su padre Carlo en la selección de Brasil.