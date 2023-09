Messi, íntimo: los hijos, la “nena”, el futuro y las puertas abiertas para el Mundial 2026

Un Lionel Messi íntimo, distendido, relajado, habló de su vida, la familia, la intimidad, el futuro, su paso por París, su presente en Miami, el próximo Mundial y su futuro después del retiro, se pudo ver este jueves en una entrevista que le dio a Migue Granados para su canal de streaming Olga.

El astro rosarino confió sus deseos de volver a ser padre “a ver si llega la nena”, reveló detalles de su día a día como futbolista, esposo y padre, cómo vive su actualidad en el Inter y dejó abierta las puertas para estar presente en la próxima Copa del Mundo: “Hay que ver cómo me voy sintiendo. Faltan 3 años todavía”, dijo.

Tras calificar que su paso por París “no fue como esperaba”, rescató que “siempre las cosas pasan por algo, y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Tenía que ser así”, confió Messi. Además, sobre su año en el PSG, aclaró que su relación con la estrella francesa Kylian Mbappé fue “re buena, como con todos”, pero admitió que la conexión con el público parisino fue tensa. “Era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador (del plantel de la Selección Argentina que se consagró en Qatar 2022) que no tuvo reconocimiento de su club, pero bueno...”, confesó.

Sobre su llegada a Miami, el rosarino aseguró que su idea de jugar en la MLS, la liga estadounidense de fútbol, fue “empezar a descomprimir un poco, después de tantos años de carrera. A mí se me nota mucho cuando estoy contento dentro de la cancha”, aceptó acerca de su buen presente.

Las mejores frases de la entrevista de Granados a Messi

Un día en Miami

“Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela... Pongo el despertador con el celu. Desayunamos, los llevamos al cole, voy al club... Arrancamos temprano”.

“Pongo el despertador para llegar puntual. En el club hay horarios, hay multa, todo... No pasa por la multa, sino por el grupo. Llego, entrenamos, termino llegando a casa a la 1... Comemos con Antonela solos, vamos a dormir la siesta. Vemos series, películas, lo que pinte. Después a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y vamos al entrenamiento con los nenes. En realidad, íbamos a ir a otra escuelita que estaba un poco más lejos, pero desde el club me dijeron que vayan ahí. Les gusta mucho el fútbol. A los tres les encanta. Les gusta mucho. Nacieron con eso, también. Desde que nacieron vieron fútbol en la cancha. Están en el mismo lugar que estoy yo, ya conozco...”.

“Acá se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es más relajado. yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que Siempre. tengo más años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”.

El hogar

“Si se corta la luz, a las 4 AM sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro... Sí, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes, con el botiquín a todos lados”.

El futuro tras ser campeón mundial

“Disfrutar, seguir disfrutando. A mí me encanta lo que hago, yo disfruto jugando y obviamente ahora de otra manera. Por eso también un poco la decisión de venir para acá. Si bien mi personalidad es de querer ganar, nunca perder nada, en cierto punto está relajada. Yo no me doy cuenta, me preparo y juego como lo hice siempre. Pero también hay una realidad que es que tengo más años, mil partidos atrás...”.

El Mundial 2026

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final, pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan tres años todavía”.

El tatuaje “total black” de su pierna izquierda

“No me gustaba lo que tenía, no fue un tema del tatuador. Fue una decisión del tatuador. Es más, me tendría que dar otra pasada, pero no tengo ganas, ja”.

La paternidad

“Creo que soy buen padre, sí. Creo que estoy, que intento inculcarles a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito, que me dieron a mí”.

“Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

La relación de los hijos con el dinero y el acceso a lo material

“Thiago fue al que más le inculcamos eso de chico y creo que después los hermanos fueron recibiendo la línea de él. No tengo ese problema y es como que la tienen clara en ese sentido. Son diferentes personalidades. Por ahí Thiago no quiere saber nada de eso y no le gusta (sobre ser el hijo de Messi). Por ejemplo, el otro día tuvieron el primer partido. Por ahí entra Thiago y ni te mira. Entra Mateo, te mira, aplaude... El otro (Ciro) es chiquito. Pobre Mateo, lo mato siempre, ja”.

“A Thiago le gusta mucho más hablar, con Antonela tiene por ahí más confianza para contarle las cosas. Ella es buena madre. Pasa las 24 horas con ellos. Nosotros estamos afuera todo el tiempo. Ella está todo el día. Yo me he quedado con los tres... Y te la regalo”.

“A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol”.

Su tiempo libre

“A las 9 que ya están durmiendo los nenes es momento nuestro con Antonela ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver tele. Mucho celu, bastante. Boludeo bastante. No regalo likes ni comentarios. Después ponen alguna boludez y sale en todos lados... Prefiero que no. No dejo de hacer cosas, pero algunas cosas prefiero evitar hacer porque sé lo que viene después. Pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me privo de nada por pensar en el después”.

“Hay momentos que por ahí no tenés un buen día o te paso algo y por ahí si te agarran en un momento de mierda y te tenés que sacar una foto igual, el que viene a pedir la foto no entiende, cómo le decís que no estás de humor ni tenÉs ganas. Debe haber lugares del mundo donde paso desapercibido. Ahora en Estados Unidos menos porque estoy acá, pero hace unos años en muchos lados de estados unidos pasaba desapercibido”.

Sus costumbres y la moda

“La moda y como me visto son decisiones mías. Somos todos diferentes, cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga mas o menos. A algunos les da para arriesgar y otros van a lo seguro. Yo generalmente fui más a lo seguro. Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así. No soy de usar mis stickers en Whatsapp. En realidad soy bastante cortante para los wasap y todo. los chicos no tienen celu todavía. tengo para que se vea que este en línea para todos. audios no mando, prefiero mensajes. mensajes, audio y llamadas”.

IG