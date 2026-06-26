Los imperdibles para disfrutar el partido de Argentina en la Ciudad

La gran tribuna porteña

Plaza Seeber (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento) seguirá siendo la sede principal de una jornada futbolera a pura fiesta. El sábado desde las 13 habrá música en vivo, experiencias interactivas y artistas itinerantes para palpitar la previa de una nueva presentación del equipo de Scaloni en el Mundial.

A partir de las 18 comenzará a rodar la pelota: se verá la definición del grupo L, (Croacia vs Ghana / Panamá vs Inglaterra), y el cruce entre Colombia y Portugal. A las 23, el plato fuerte: Argentina, ya clasificada a los 16avos de final, jugará contra Jordania.

Corrientes 24hs en modo hincha

En la avenida Corrientes y Cerrito habrá una pantalla gigante para disfrutar del partido de la Argentina contra Jordania este sábado a las 23. Y lo mejor es que más de 40 locales gastronómicos se sumarán a la fiesta con descuentos especiales. Antes, también se podrá ver el encuentro entre Colombia y Portugal, que definirá al líder del grupo K. Y para facilitar el regreso, las líneas B y D del subte extenderán su horario y se reforzará la frecuencia de colectivos y taxis.

El sur de la Ciudad no para de alentar

La Arena Sur Fan Fest (Av. Sáenz 459) también abre sus puertas para vivir la Copa del Mundo. Con pantalla gigante y sonido envolvente, los hinchas pueden ir a ver a la Scaloneta y acompañar el partido con gastronomía y bebidas hasta el pitazo final en Nueva Pompeya. El sábado a las 23 se transmitirá Argentina vs Jordania, el último partido por la fase grupos. Antes, se verán los encuentros entre Panamá e Inglaterra y Colombia contra Portugal.

Un cafecito en la Glorieta

Barrancas de Belgrano recibirá una nueva edición barrial de Cafecito BA, el encuentro que combina café de especialidad, gastronomía y música al aire libre. Habrá shows en vivo, cine al aire libre, literatura, juegos para los chicos y diez puestos de las mejores cafeterías de la Ciudad. Se hará en la Glorieta (11 de Septiembre y Echeverría), el sábado y el domingo, de 10 a 18.

Manuelita viaja para conocer el mundo

Desde este sábado, el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056) será el escenario de Manuelita, mi casa es el mundo, una versión contemporánea del clásico escrito por María Elena Walsh. La obra sigue a la heroica tortuga desde su nacimiento en Pehuajó a su inolvidable travesía en barco hacia Turkestán, su paso por Mar del Plata, la selva amazónica, el misterioso Bosque de Mischiffin y París. Habrá funciones los sábados y domingos a las 15. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

El finde del choripan argentino

Vuelve Chorifest, la feria gastronómica que rinde culto al sánguche argentino por excelencia. Habrá 35 puestos para degustar más de cien variedades que van desde los más tradicionales hasta choris de autor, con distintas carnes, panes y aderezos. La propuesta se completa con vinos, cervezas artesanales, postres y opciones veganas y sin TACC. Se hará en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego) el sábado y el domingo, de 12 a 20.

Circo y artes marciales en la Usina

Aventura, acrobacias y mucho asombro llegan a la Usina del Arte (Caffarena 1) de la mano de Shambala Circo. En El camino de Wan Tan, las técnicas de circo se combinan con las artes marciales tradicionales y personajes inspirados en el mundo oriental para dar vida a un espectáculo pensado para disfrutar en familia. Se presenta este domingo a las 17.

Gardel canta mejor con la Orquesta del Tango

A 91 años de su muerte, la Orquesta del Tango de la Ciudad rinde homenaje a Carlos Gardel con un concierto especial que recorrerá sus canciones más famosas. Volver, Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras, Sus ojos se cerraron y Soledad serán algunos de los tangos que sonarán en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) este viernes a las 20.

Títeres para toda la familia

Este fin de semana se estrena en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715) Remigio Verdiales, un carpincho, que cuenta la historia de un roedor tranquilo, amante los matecitos y el silencio, que ve alterada su rutina en el humedal cuando extraños ruidos interrumpen sus siestas y el nivel del agua comienza a descender. La obra es para toda la familia y es interpretada por el Grupo de Titiriteros del San Martín. Hay funciones los sábados y domingos a las 15. Entradas en complejoteatral.gob.ar

El Anfi celebra al Zorzal Criollo

Este sábado a las 16, el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) será escenario de un homenaje a Carlos Gardel. Los cantantes Jesús Hidalgo, Alfredo Pittis y Esteban Riera interpretarán algunas de las canciones más queridas del repertorio gardeliano, acompañados por un cuarteto integrado por Federico Pereiro en bandoneón, Érica Di Salvo en violín, Shino Ohnaga en piano y Martín Wainer en contrabajo.

El mejor chocolate en la Ciudad

Más de 120 expositores entre chocolateros, emprendimientos y fabricantes de todo el país e internacionales dirán presente en La Rural (Av. Santa Fe 4201) para ofrecer chocolate en todas sus formas: tabletas, bombones, trufas, cookies, alfajores, pastelería artesanal y chocolate caliente. Se hará el sábado y el domingo, de 10.30 a 19. Las entradas están disponibles en laruralticket.com.ar

Los Montesco y los Capuleto se matan en el Colón

El Teatro Colón (Cerrito 628) presenta I Capuleti e i Montecchi, la tragedia creada por Vincenzo Bellini sobre el célebre drama de la joven pareja de amantes pertenecientes a familias rivales. Hay funciones hasta el 1° de julio. Entradas en www.teatrocolon.org.ar