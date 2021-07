"Este resultado nos viene muy bien para lo anímico", resaltó "Bocha" Batista

El entrenador del seleccionado olímpico argentino, Fernando Batista, celebró hoy el triunfo ante Egipto por 1-0 por la segunda fecha del grupo C y resaltó la importancia en el aspecto anímico para definir la clasificación en la próxima jornada ante España.

"Este resultado nos viene muy bien, no solo en el puntaje, sino en lo anímico", destacó el "Bocha" Batista luego de la victoria por 1-0 sobre Egipto en Sapporo.

"Fue un partido muy difícil. Sabíamos que ellos a España le habían jugado un gran partido. Si no me equivoco, desde 2019 que Egipto no perdía un partido y sabíamos que iba a ser esta clase de partido", expresó Batista.

Y, en esta línea, agregó: "Teníamos que tener paciencia, no nos teníamos que desesperar para poder llegar a concretar y después, estar tranquilos".

El "Bocha" compartió la conferencia de prensa con el autor del gol, el defensor Facundo Medina.

Argentina buscará la clasificación el próximo miércoles a las 8 de la mañana ante España, que quedó como líder del grupo C luego de su triunfo sobre Australia por 1-0.

"Seguramente nos tocará definir el grupo con España y nos prepararemos de la mejor manera posible", completó el entrenador.

Argentina quedó en el tercer puesto del grupo con tres puntos, los mismos que Australia pero peor diferencia de gol, y a uno de España.

Por su lado, Medina, defensor de Racing Club de Lens, de Francia, aseguró que fue un partido "muy duro" y destacó la importancia de la pelota parada para abrir el partido.

"Que el pueblo argentino se quede tranquilo que de nuestra parte, como jugadores y como grupo, vamos a dar lo mejor en cada momento, en cada entrenamiento, en cada partido que nos toque, sea el equipo que sea. Ahora descansaremos y nos prepararemos para el próximo partido", cerró el ex River y Talleres.