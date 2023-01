El sindicato salió a respaldar a las jugadoras argentinas en la denuncia por acoso contra un DT

La Comisión de Ética de la FIFA sobreseyó en mayo del año pasado al director técnico argentino, Diego Guacci, que fue denunciado en 2021 por acoso sexual y conducta abusiva por cinco jugadoras del fútbol femenino. Ahora el Sindicato de las futbolistas salió a dar un comunicado.

Fútbol y violencia machista: ¿sirven los protocolos de género?

Más

El mismo dice que “en relación a la acusación de acoso y abuso sexual de 5 futbolistas profesionales contra el entrenador Diego Guacci, tramitada por el Comité de Ética de la FIFA, FIFPRO desea rectificar la información incorrecta, engañosa y perjudicial que el Sr. Guacci, su abogada y su círculo están proporcionando activamente a la prensa en Argentina.

No es cierto que las futbolistas no se presentaron en el procedimiento de la FIFA. No es cierto que la Cámara de Adjudicación de la FIFA invitó a las futbolistas a una audiencia. No es cierto que las futbolistas decidieron no apelar, ya que las futbolistas, en virtud de la reglamentación vigente de la FIFA, no tienen derecho a apelar. No obstante, las jugadoras sí solicitaron a la Jefa de Investigación de la Cámara de Instrucción que apelara, ya que era la única parte que podía recurrir la decisión. Sin embargo, para gran decepción de las futbolistas, lamentablemente no hubo apelación. No es cierto que las jugadoras fueran convencidas por un instigador/a para iniciar el procedimiento. El procedimiento se inició cuando la FIFA informó a una futbolista que con su testimonio bastaba para iniciar una investigación. FIFPRO puede certificar que las futbolistas estuvieron en contacto directo con FIFPRO, sin interferencias de terceros. No es cierto que la Jefa de Investigación de la Cámara de Instrucción trabaje ahora para FIFPRO“.

FIFPRO aclara además que “el Comité de Ética de la FIFA está compuesto por dos cámaras, una (la Cámara de Instrucción) que dirige la investigación y elabora un informe final en el que expone las normas pertinentes que se han infringido, para lo cual requiere un juicio de la otra cámara, es decir, la Cámara de Adjudicación, que es la que toma la decisión final. Mientras que la Cámara de Instrucción encontró pruebas suficientes y propuso sancionar al Sr. Guacci por infringir varios artículos del Código de Ética de la FIFA, la Cámara de Adjudicación, con las mismas pruebas en el expediente, las consideró insuficientes”.

El comunicado que se publicó el la página web del sindicato dice que “la Comisión de Ética mencionó claramente que no podía descartar que los hechos denunciados hubieran ocurrido, pero consideró que las declaraciones de las testigos aportadas por 5 futbolistas distintas no eran suficientes para probar las infracciones. Como se ha mencionado anteriormente, FIFPRO no está de acuerdo con la valoración de la Comisión de Ética de la FIFA de que 5 declaraciones de testigos por separado sean insuficientes para sancionar a una persona y reitera una vez más que las pruebas disponibles para este tipo de asuntos suelen consistir únicamente en las declaraciones de víctimas y testigos. FIFPRO valora la valentía de las 5 jugadoras que alzaron su voz y seguirá apoyando a todos los/as futbolistas que quieran buscar justicia contra el abuso y el acoso en el fútbol”.

NB