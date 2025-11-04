El bitcoin cayó un 6% y perforó los 100 mil dólares en Wall Street

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, cayó este martes un 6% en la bolsa de Wall Street y cotiza por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio de este año.

El bitcoin llegó a caer en un momento de la jornada un 6%, cotizando en 99.966 dólares, aunque luego rebajó su caída y cotizó en los 101.344 dólares.

Según el portal especializado CNBC, la baja de este martes viene de la mano por la preocupación de los inversores respecto a la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, algunos analistas opinaron que la caída en una jornada caliente en Wall Street no tuvo un catalizador macroeconómico claro.

La analista Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, apuntó en una nota publicada por Marketwatch que, pese a su baja, el impulso a largo plazo del bitcoin sigue siendo positivo.

Así, fijó como posible precio de la criptomoneda a largo plazo los 134.500 dólares si se mantiene esa tendencia alcista.

A su vez, el índice bursátil Nasdaq, en el que cotizan múltiples empresas enfocadas en inteligencia artificial, cayó un 1,7% este martes, con una pronunciada caída de Palantir, del 7,9%.

Con información de EFE

