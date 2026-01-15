El FMI elogió la acumulación de reservas y enviará una misión a la Argentina en febrero para revisar las metas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó como “muy positivo” el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y confirmó que en febrero llegará una misión del organismo para la revisión del programa en curso.

Durante una conferencia de prensa en Washington, la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, señaló: “Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades (de Argentina) para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente”.

La vocera puso énfasis en que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”, ya que desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró US$ 515 millones. Este miércoles, en la octava rueda consecutiva de divisas el BCRA compró US$187 millones, la mayor compra desde marzo pasado.

“El programa arrancó con una base robusta, vemos un progreso continuo y esfuerzos de estabilización y esto ayuda a impulsar la confianza del mercado. Despues de contraerse en 2024, se estima que la economía crezca 4,5% en 2025, la inflación ha caído desde tres dígitos en 2023 a alrededor de 30% al final de 2025, el nivel más bajo en ocho años”,

Kozack aseguró que “en algún momento de febrero” llegará a Buenos Aires la segunda misión del organismo, luego de que Argentina incumplió la meta de reservas acordada con el FMI para 2025. “Será en ese momento cuando se celebren las discusiones sobre waivers de los objetivos. Así que esas discusiones se llevarán a cabo como parte de esa misión de revisión”, dijo la vocera.

A principios de diciembre, la propia Kozack había advertido sobre la imposibilidad de Argentina de cumplir con esas metas y reiteró que el Gobierno debe avanzar en un marco cambiario y monetario “coherente” y advirtió que la meta de acumulación de reservas comprometida para este año luce “desafiante”.

“La política monetaria y cambiaria tendrá que realizar aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, habia dicho entonces la vocera, quien instó al Gobierno a aprovechar “la ventana de oportunidad” para ordenar el esquema macroeconómico.

Por otra parte, Kozack agregó que todavía no está definido el cronograma de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente, Javier Milei

“Seguimos comprometidos firmemente con el apoyo a los esfuerzos de estabilización y reforma de la Argentina. Estamos trabajando en estrecha colaboración con otros socios multilaterales y bilaterales para alcanzar estos objetivos comunes”, concluyó la vocera del FMI.

Con información de NA