“Francotiradores” y “correr la alfombra”: los trucos de $LIBRA que confesó un asesor de la cripto que promocionó Milei

El negocio de las criptomonedas tiene su jerga. Quienes se meten a invertir en ellas las van aprendiendo para evitar pérdidas insospechadas. Algunos de esos términos que revelan estrategias inversoras se conocieron fuera del mundillo cripto a partir del viernes 14 de febrero después de que a las 19.01 el presidente Javier Milei promocionara la compra de la criptomoneda $LIBRA para invertir en las PyMEs argentinas. Unos 22 segundos antes, unas 74 billeteras habían sido las primeras que adquirían el nuevo criptoactivo. Unos 45 minutos después, lo que valía US$0,01 pasó a cotizar a 4,55 dólares. Algunos de esos especuladores habían embolsado millones de dólares y entonces uno de los dos asesores locales del creador de la moneda, Hayden Davis, tuiteó: “Wow Javo!!”.

Quien festejó fue Manuel Terrones Godoy, bajo el nombre de KmanuS88 en X. Este exestudiante de ingeniería informático devenido influencer en criptmonedas decidió volver a la Argentina después de siete años en México apenas llegó Milei al poder. Entonces visitó un par de veces la Casa Rosada para encontrarse con Karina, la secretaria general de la Presidencia: uno de esos encuentros fue en julio pasado, junto con Davis. Y estuvo con el Presidente en el Tech Forum que él organizó con su socio Mauricio Novelli. Conversaciones del asesor local con sus seguidores en redes sociales, donde aparecen expresiones como “Correr la alfombra” o “francotiradores”, revelan el truco que hay detrás de $LIBRA.

Justo en ese momento del “Wow Javo!!”, $LIBRA llegó a su pico de cotización y se desplomó 80%. Hoy vale 2% de lo que cotizaba en su mejor momento. Por eso, a las 20.01, le preguntaron a Terrones: “¿Lo hackearon o no?”. Más de un libertario no podía creer el tweet de Milei y pensaba que era fake. A los dos minutos, el socio de Tech Forum respondió: “No, quería indagar antes de decir algo. Parece que es legítimo”. Una parte de sus 187.000 seguidores reaccionaron mal, aunque tres días más tarde: “¿Por qué te haces el gil? Sabías perfectamente que se iba a lanzar”. “¿Cómo se hace el boludo? Jajaja. Ya te mando al frente tu amigo el colorado”, fue otro cuestionamiento en referencia a que Davis confesó en una entrevista posterior la participación de Terrones Godoy y Novelli en $LIBRA. Los dos argentinos reconocen que asesoraron pero niegan que haya tenido acceso a los fondos conseguidos con el negocio logrado en 45 minutos. Criptoexpertos calculan que se generaron US$180 millones, de los cuales 100 millones reconoció Davis que están en su poder. El estadounidense ofreció devolverlos a “la Argentina”, pero por ahora movió parte de ellos a otra cuenta en una maniobra sospechosa de lavado de dinero.

Pero volvamos a la noche del Día de los Enamorados, cuando el mundo entero, no sólo la Argentina, hablaba ya del criptogate de este presidente que es influencer de la ultraderecha mundial. A las 21.42, casi dos horas después del derrape de $LIBRA, un usuario de X llamado Sorgtek que se presenta como trader, libertario, amante de Apple y el “investing” (invertir), fanático de Lionel Messi, le escribió a Terrones: “Alto rug pull (correr la alfombra), no lo puedo creer”, con un emoji de una carita feliz derritiéndose.

El rug pull es una estrategia muy usada en el lanzamiento de muchas criptomonedas en las que sus creadores se quedan con una porción de ellas, promocionan la venta de las otras y una vez que el activo alcanza un alto valor, venden las propias y hunden la cotización. Es considerado un método de estafa y por eso lo persiguen en Estados Unidos tanto el FBI como por la Comisión de Valores (SEC). Esta semana la SEC aclaró que no investigará las memecoins (cripto en broma, como las que sacó Donald Trump y su esposa Melania), pero sí lo harán otras agencias del Estado. Además, no está claro que $LIBRA haya sido memecoin si se tiene en cuenta que Milei la presentó como una “utility token”, es decir, un vehículo para invertir en la economía real, como en este caso iban a ser las PyMEs criollas.

A las 21.44, dos minutos después, Terrones le contestó a Sorgtek: “Hyper snipe fuerte”. El sniping, que viene de sniper (francotirador), es la estrategia de identificar criptomonedas recién nacidas e infravaloradas y comprarlas rápido y en forma masiva, disparando como un tirador profesional, incluso usando para ello bots que aceleren las adquisiciones. En el mundo de las cripto se trata de una estrategia considerada legal, en el límite, inclusive discutida en los tribunales de Nueva York, pero con un enorme debate sobre su ética.

Quien reconoció que había sido sniper fue Davis, tanto en el lanzamiento de $LIBRA como en el de $Melania. “Pero si lanzás la moneda, ¿no es injusto que le hagas snipe?”, le preguntó el youtuber Coffeezilla. “Yo diría que no”, respondió Davis. “Y diría eso por un par de razones diferentes. La mayor parte del tiempo cuando estamos disparando (comprando), intentamos evitar que otros snipers entren”. O sea que Davis se hizo sniper para evitar a otros snipers.

Un informático que entrevistó Coffeezilla contó que asesoró y estuvo con Davis y su familia a principios de febrero en el lanzamiento de otra cripto, $Enron, que toma el nombre de un gigante energético que colapsó en 2001: “Así que fui parte del lanzamiento del proyecto Enron. Entro en un bar de narguile, donde todos fuman narguile, y veo en el otro extremo un guardaespaldas y toda su familia sentada. Gideon (Davis, director de operaciones de Kelsier Venture, la empresa creadora de $LIBRA), Hayden (su hermano y CEO), Thomás (su padre, empresario alguna vez preso por estafa), sus hijas y sus hijos. Y estaban todos a punto de lanzarse y correr. Tenían como diez minutos antes del lanzamiento. Todos tenían snipers listos con una dirección de contrato para los snipers, bots snipers. Estaban todos esperando. Todos estaban con humo saliendo de sus oídos. Todos fumaban como locos cafeína. El token se lanza y todos presionan, presionan, presionan. Y lo maravilloso fue esto: los estoy mirando y todos dicen: '¡Oh, alguien lo tiene justo antes que nosotros'. Todos discutieron entre ellos. Los estaba mirando y pensé es como una casa de adictos”.

Terrones en su canal de Telegram no advertía a sus seguidores de los snipers, pero sí sobre los rug pulls. Un día les comentaba: “Acabo de comprar muy, muy, muy poco de $DORKL. Es una memecoin que está muy fuerte entre las comunidades angloparlantes. El problema es que no pude dar con los fundadores, así que el riesgo es alto. Rug pull posible. Es una de esas apuestas que van a la luna o a la mierda jajaja. Esto no es recomendación de inversión, sólo les comento las operaciones y análisis que hago. Cada quien debe ser responsable de sus propias inversiones, análisis, compras y ventas”. Otro día decía: “En cualquiera de estos tokens que compro puedo comerme un rug pull. Yo soy consciente del riesgo, si vas a comprar falopa y sale mal bancate el vuelto”. Y otra vez: “Recuerden tomar ganancia. Si no, después lloran cuando se comen un rug o corrige. ¿Vale la pena entrar en estas falopas? Es una gran pregunta y la respuesta que yo encuentro es una sola. Con un monto realmente insignificante para tu economía, algo que no me importa nada perder y tomar ganancia rápido, ¿puede hacer un x1.000? [en referencia a multiplicar patrimonio por mil]. Sí, quizá, pero no tiene fundamentales, es meme, no lo sé. Mejor sacar una ganancia y seguir. Así veo yo la falopa, holdearla (quedársela) no tiene sentido”.

El 19 de enero pasado, cuando Trump lanzó su memecoin, Terrones anticipó en su canal de YouTube que no sería el único presidente en hacerlo: “No va a ser el único presidente ni el único político que tenga su token porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia. Esto lo va a replicar mucha gente, en el momento adecuado, de la forma adecuada, pero van a ver que empieza una tendencia. Los políticos le roban al Estado para hacer política. Con esto no hace falta y hasta es más transparente. El que me soporta lo compra”.

En cambio, el joven influencer borró de su canal un video de 2022 en el que promovía $VULC, una criptomoneda creada por su socio Novelli, usada en videojuegos, que terminó hundiéndose también. Terrones celebraba allí que esta cripto tuviera el apoyo explícito del entonces diputado Milei y de su actual asesor en la batalla cultural Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, creada por Santiago Caputo para recaudar fondos para el proyecto político libertario. Milei y Laje fueron profesores en la escuela N&W Professional Traders, propiedad de Novelli y Jeremías Walsh. A principios de enero, el presidente de Faro y los dueños de N&W viajaron juntos a EE.UU. y se fotografiaron en un partido de la NBA. Terrones estaba en otra.

AR/MC