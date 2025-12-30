Víspera de Año Nuevo: cómo funcionarán los bancos este miércoles

Este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero los servicios financieros tendrán funcionamientos distintos. Cómo operarán las entidades financieras y el mercado. La llegada del Año Nuevo trae consigo un calendario distinto para las operaciones bursátiles y los bancos.

Qué pasa con los mercados

Con respecto a la jornada para las acciones y bonos locales, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), no habrá operaciones durante el miércoles por lo que no se realizarán negociaciones ni liquidaciones en la víspera al 2026.

El jueves 1 de enero tampoco se realizarán operaciones debido al feriado inamovible por el comienzo del nuevo año.

Los bancos este 31 de diciembre

El Banco Central (BCRA) informó que el miércoles 31 de diciembre habrá asueto para el personal bancario, y se mantendrán cerradas todas las entidades financieras del país. La compra y venta de dólares tampoco estará habilitada para este miércoles.

Sí funcionará los canales de atención online, donde se podrá operar a través de home banking y aplicaciones móviles para realizar pagos, transferencias y consultas de saldo y movimientos.

También permanecerán abiertos los cajeros automáticos para realizar extracciones y/o depósitos de dinero.

En tanto, para el 1 de enero habrá feriado bancario por el feriado nacional.

