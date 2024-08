El 31 de agosto se inaugura la exhibición “Mickey, todo empezó con un ratón”

El 31 de agosto inaugura en Buenos Aires “Mickey, todo empezó con un ratón”, la primera exhibición de arte contemporáneo inspirada en la figura de Mickey Mouse. Esta se inició en Estados Unidos, tuvo su paso por China y Taiwán y ahora hace su debut en Buenos Aires, más precisamente en el espacio La Gran Lámpara ubicado en la calle Sarmiento 151. La entrada es libre y gratuita.

La exhibición cuenta con más de 40 obras inspiradas en el icónico personaje de Disney (esculturas, pinturas, collages, dibujos, obras lumínicas, tapices, entre otras disciplinas) realizadas por más de 30 artistas, de los cuales ocho son artistas nacionales y 22 provienen de China, España, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Taiwán.

Entre los artistas nacionales se incluyen Diego Fontanet (@diego.fontanet), Gonzalo Castaño (@squareartgc), José Quartieri (@jose.quartieri), Lolo y Lauti (@loloylauti), y Valentín Gatica (@aquilesarte). También se estrenarán tres obras comisionadas para esta exhibición: una instalación site-specific de Diego Martínez (@ojosconpatas), una obra lumínica de la artista en papercut Johanna Wilhelm (@johanna_wilhelm_papercut) y un mural del artista urbano Chalo Demente (@chalodemente), que terminará de realizarse en vivo el día de la apertura.

Actividades y recorridos

Durante el recorrido de más de 1.000m2 en el séptimo piso de La Gran Lámpara, el público podrá disfrutar del resultado de la imaginación de los artistas en torno a la figura de Mickey Mouse y descubrir la evolución del icónico personaje a lo largo de sus más de 90 años de historia, desde la versión del barco a vapor hasta la más reciente, estrenada en agosto de este año. También podrá disfrutar de una selección de cortos en un área de proyección.

En el último tramo de la exhibición, la protagonista es la música, con un mural realizado por el artista Chalo Demente e inspirado en la tapa del nuevo álbum, “A Whole New Sound”, que debuta el 6 de septiembre con 12 canciones icónicas de Disney reversionadas por algunos de los grupos musicales favoritos de música alternativa, rock y pop-punk como: Boys Like Girls, Magnolia Park, New Found Glory, Plain White T's, Simple Plan, Tokio Hotel, Yellowcard, entre otros. Dentro de esta sala de estilo urbano se encuentra un espacio de exploración artística para que quienes la visiten puedan hacer su propia obra de arte inspirada en Mickey Mouse. Al finalizar el recorrido, podrá accederse a una tienda con productos relacionados a la imagen Mickey.

“Mickey, todo empezó con un ratón” se pensó como una exhibición accesible para personas con discapacidad motriz y visual. Ofrece, entre otros recursos, señalización en braille y audiodescripción de cada obra, y cuenta con un equipo entrenado para brindar apoyo de ser necesario. Se podrá visitar del 31 de agosto al 17 de noviembre, de miércoles a domingo de 14:00 a 20:00.