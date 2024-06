Ángeles Gnecco asume como gerente general de Consumo Masivo en L'Oréal Groupe

Ángeles Gnecco comenzó como pasante de Marketing y, progresivamente, asumió roles de mayor responsabilidad. Antes de asumir como gerente general de Consumo Masivo, ocupó la posición de directora de Marketing de esta misma división, cargo que asumió en 2019. Consumo Masivo cuenta con cuatro marcas reconocidas por el gran público: L’Oréal Paris, Maybelline, Garnier y Vogue.

Su recorrido dentro de la organización la ha preparado de manera integral para asumir el rol de máxima responsabilidad dentro de la división. Algunos de los hitos de su carrera dentro de multinacional francesa de belleza incluyen el liderazgo del lanzamiento de Fructis en 2017 y de Garnier Skin Active en 2018, lo cual permitió consolidar la marca en el mercado local. Además, durante su gestión como directora de Marketing de Consumo Masivo, Elvive se ha posicionado como la marca número 1 en el mercado en 2022. También ha encabezado iniciativas ambientales y sociales, como Stand Up Contra el Acoso Callejero de L'Oréal Paris, Green Beauty de Garnier y Brave Together de Maybelline New York.