La actriz de 'The Bear' Ayo Edebiri contra Elon Musk por mentir sobre su participación en 'Piratas del Caribe': “Es un idiota”

“Disney sucks” (“Disney apesta”) fue el mensaje con el que Elon Musk, dueño de la red social X, compartió una noticia falsa que aseguraba que la Factoría del Ratón estaba valorando sustituir a Johnny Depp por la actriz Ayo Edebiri en la película Piratas del Caribe 6. Un filme que fue anunciado coincidiendo con el estreno de la quinta entrega en 2017, pero que todavía continúa en el aire.

La intérprete, conocida por su trabajo en The Bear –por el que fue reconocida con el Emmy y el Globo de Oro el año pasado–, nunca estuvo implicada en el largometraje, pero según compartió en su cuenta de Instagram, la información errónea expandida por el dueño de X le costó ser diana de odio y agravios.

“Me acuerdo de cuando recibí las amenazas de muerte y los insultos racistas más desquiciados de mi vida (no sé si están en el número uno, pero seguro que sí en el top tres) por un reboot falso del que ni siquiera había oído hablar”, escribió la actriz acompañando su story de una captura de la publicación de Musk.

La intérprete indicó que fue el mensaje del dueño de X el que la hizo enterarse de la existencia de Piratas del Caribe 6. “Así que no solo es un fascista de mierda, sino que es un idiota, pero en fin”, concluyó Ayo Edebiri, que compartió un nuevo post pidiendo que se dejaran de convertir sus stories en noticias, quitándole importancia a sus palabras: “Solo estoy tratando de pasar un rato tonto”.

Edebiri (Boston, 1995) es una actriz, escritora y cómica que dio sus primeros pasos en el programa de stand-up Up Next de Comedy Central. En 2020 entró en televisión gracias a la serie que coescribió y coprotagonizó con la también humorista Rachel Senott, Ayo and Rachel are single. Después escribió The Rundonwn with Robin Thede y Sunnyside para NBC, y se unió al equipo de guion de la cuarta temporada de Big Mouth.

Aun así, el título que le catapultó a la fama fue The Bear, en 2022, por su interpretación de la chef Sydney Adamu. En cine, participó en Hola, adiós y todo lo que pasó, el musical Theater Camp, Bottoms y The Sweet East. La intérprete prestó su voz en títulos de animación como Spider-Man: A través del spider-verso, Tortugas Ninja: Caos Mutante y Intensa mente 2, donde encarnó al personaje de Envidia.