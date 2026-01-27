Una ex asistente de Marilyn Manson reabre con éxito su demanda por abuso sexual contra el rockero

Una ex asistente de Marilyn Manson reabrió por segunda vez la demanda por abuso sexual presentada en 2021 contra la controvertida estrella del rock. Las denuncias de Ashley Walters fueron primeramente desestimadas, reactivadas en apelación y desestimadas de nuevo el pasado mes de diciembre. Sin embargo, según informa Billboard, el juez Steve Cochram reabrió el caso este lunes 26 de enero, debido a una nueva ley de California.

La modificación legal consiste en que se abre un plazo de dos años para que las presuntas víctimas de abusos sexuales puedan presentar demandas que, de otro modo, habrían prescrito contra sus agresores. El magistrado dictaminó que esta nueva normativa permite a la ex asistente eludir el plazo de prescripción de dos años para sus denuncias, en las que alega que Manson la sometió a “explotación sexual, manipulación y abuso psicológico” entre 2010 y 2011.

“La ley reaviva la demanda. El tribunal ordena que se anule y se deje sin efecto la desestimación dictada el 16 de diciembre de 2025 en relación con la totalidad de la acción”, expresa la orden judicial. La abogada de Walters, Kate McFarlane, afirma que están “encantadas” con la decisión del juez. El tiempo ya no es un obstáculo que la Sra. Walters se vea obligada a superar. La ley creó un camino para que ella y muchas otras mujeres como ella puedan hacer que sus abusadores rindan cuentas“, añadió.

Walters es una de las varias mujeres que acusaron a Manson por agrtesión sexual en los últimos años, empezando por su expareja, Evan Rachel Wood, que denunció en 2021 en Twitter que había sido víctima de grooming y abuso sexual. También lo hicieron la actriz de Game of Thrones Esmé Bianco y la modelo Ashley Morgan Smithline.