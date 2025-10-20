Rosalía anunció nuevo disco, ‘Lux’, que se publicará el 7 de noviembre

Rosalía anunció su cuarto álbum de estudio, Lux, que se publicará el próximo 7 de noviembre. Lo hizo en la Plaza del Callao de Madrid, donde llegó conduciendo un coche mientras fumaba, con el volante a la derecha, del que colgaba un rosario y en el que tenía preparado un megáfono para dar la noticia. Allí, todas las pantallas gigantes instaladas en la zona, que llevaban una hora apagadas a la espera del inminente anuncio de la artista, la mostraron envuelta en un sudario blanco, como si fuera una monja, rodeada por la palabra que da título al disco y su fecha de lanzamiento.

Estos carteles habían aparecido unas horas antes en el Times Square de Nueva York, justo antes de que la autora de Motomami (2022) se citara con sus seguidores en un directo de TikTok a las 20:45 horas del lunes. En este directo, la cantante se dejó ver mientras cenaba y su equipo la maquillaba, filmando así todo su recorrido hasta Callao, desde que se vistió para subirse al coche hasta que llegó al lugar en el que había convocado a sus seguidores. Durante el trayecto, Rosalía también reaccionó a lo que parece haber sido una filtración, ya que se mostró sorprendida al ver en redes sociales las imágenes del anuncio en Nueva York, afirmando entre risas que esa era la sorpresa que tenía planeada dar en Callao.

La artista catalana lleva tiempo dando pistas que auguraban que su regreso a la industria musical iba a ser inminente. Entre ellas, un tuit que rezaba “LUX=LOVE” y la publicación de la partitura de una canción que sus fans no dudaron en lanzarse a empezar a interpretar.

A ese tema podía accederse a través de la cuenta de Substack de la intérprete, cuyo enlace directo compartió a través de una story en Instagram. La partitura estaba hecha a mano, acompañada del título Berghain, nombre que hace referencia a una famosa discoteca de música electrónica situada en Berlín.

Asimismo, Rosalía publicó un video en el que podía escucharse una orquesta, presumiblemente un adelanto de lo que será su futuro proyecto. La ubicación del video que subió la catalana se encuentra en Londres y se llama Battersea’s Art Center, centro cultural y de artes escénicas ubicado en el antiguo ayuntamiento de Battersea, construido en el año 1893.