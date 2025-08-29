Ryan Gosling llega a 'Stars Wars': el actor protagoniza la primera imagen de 'Starfighter', la película que se estrenará en 2027

El rodaje de Star Wars: Starfighter comenzó. La que es una de las futuras películas de la franquicia, con Shawn Levy en la dirección y Ryan Gosling como estrella del elenco, se encuentra ya en fase de producción. Así lo anunció la productora Lucasfilm, que compartió en redes sociales la primera fotografía del largometraje que llegará a los cines en 2027, en la que aparecen Gosling y Flynn Gray en el set de rodaje.

Asimismo, se dio a conocer el reparto completo de la película: junto al previamente anunciado Ryan Gosling, estará protagonizada por Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams. La cinta narra una historia independiente y completamente inédita en el universo de la saga, ya que se ambienta en una época nunca antes explorada en Star Wars. Aunque no se publicó información adicional sobre la trama, la inclusión de Gray en la foto junto a Gosling parece indicar que el joven actor tendrá un papel importante.

“Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter”, afirmó el cineasta Shawn Levy en una nota de prensa. “Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal”, confesó el director, que se embarca por primera vez en un proyecto de la franquicia.

“Star Wars moldeó mi percepción de lo que puede lograr una historia, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden permanecer con nosotros para siempre”, agregó Levy. “Formar parte de esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, tanto dentro como fuera de la pantalla, es la emoción de mi vida”, concluyó el cineasta. Además de dirigir la cinta, también la produce junto a Kathleen Kennedy. Los productores ejecutivos son Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen. El guion queda en manos de Jonathan Tropper.

La última película del universo de Star Wars que llegó a la gran pantalla fue El ascenso de Skywalker en 2019. Sin embargo, no será necesario esperar hasta 2027 para ver otra entrega de la saga en las salas de cine. El próximo 22 de mayo se estrenará The Mandalorian & Grogu, largometraje dirigido por Jon Favreau y coescrito por Favreau y Dave Filoni. El reparto cuenta con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White y Jonny Coyne.