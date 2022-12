5 claves para elegir la mejor cobertura médica

No todas las personas tienen las mismas necesidades a la hora de elegir un plan de medicina prepaga en Argentina. Una diferencia en el costo puede significar no contar con un servicio que se necesita, o perder un beneficio como un descuento más alto en las farmacias. Analicemos algunas de las claves que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la mejor cobertura médica para cada caso.

Invertir en salud es invertir en calidad de vida

Mantener una buena salud es clave, ya que de ella depende nuestro bienestar en todos los aspectos de la vida. Por ello, es importante poner como prioridad nuestra salud y la de nuestra familia, y desde allí hacer la mejor elección de prepaga que esté a nuestro alcance.

En el mundo de las coberturas médicas encontramos diversos planes, con alcances y valores diferentes. En ciertos casos es necesario hacer co-pagos o disponemos de una oferta más limitada de profesionales para atendernos.

Los planes que incluyen odontología completa suelen costar más, pero es un servicio muy importante a considerar, ya sea para adultos o para niños que necesiten tratamientos como ortodoncias.

Hay otros planes que ofrecen opciones limitadas con psicólogos o psiquiatras, y sabemos la importancia de cuidar de la salud de forma integral. El punto de contar con un plan médico es no tener que preocuparse por detalles, así que eso es algo a tener en cuenta a la hora de elegir.

Saber que hay opciones para atenderse cerca de casa

¿De qué sirve contratar un plan médico si no hay dónde atenderse cerca del hogar? Muchos planes ofrecen cobertura exclusiva en centros de la empresa de medicina prepaga. Otros, además, brindan una cartilla de médicos para elegir, dividida por zonas geográficas y las diferentes especialidades.

Si el plan no cuenta con opciones cercanas en consultorios, guardias clínicas, médico de cabecera o alguna de las especialidades que un paciente puede requerir, tal vez no sea el adecuado.

Cuál es el diferencial de cada plan

Las empresas suelen ofrecer diferentes paquetes, que poseen diferencias en el precio y en los servicios que contemplan. Si bien algunas empresas de medicina prepaga en Argentina cuentan con telemedicina -la posibilidad de tener una videollamada con un médico- no todas tienen servicio de visita a domicilio, a menos que sea una urgencia con riesgo de vida.

El diferencial entre cada plan puede estar en sus descuentos para comprar en farmacia, cuánto cubre de práctica médica sin co-pago o la cantidad de profesionales en cartilla. También puede tener que ver con los extras, como la posibilidad de contar con un par de lentes gratis de manera anual, seguro de viajero o descuentos en productos, servicios o en turismo. Entender cuál de estos servicios extras son los que podríamos usar es un plus que puede inclinar la balanza entre las diferentes opciones.

Pensar a futuro

A la hora de pensar en un plan, es importante tener en cuenta cuál es la cobertura que ofrecen para adultos mayores. Para ello, vale la pena considerar hasta qué edad las diferentes prepagas siguen ofreciendo sus coberturas, para decidirse por una opción que brinde tranquilidad a mediano y largo plazo.

El valor del plan

Lo último, y no menos importante, es el precio. Si bien vivimos en un país en donde los precios cambian en poco tiempo, no hay que intentar ahorrar dinero en cuestiones de salud. No siempre el plan más caro es el mejor, ni las opciones baratas son las peores. Como indicamos anteriormente, tiene que ver con las necesidades de cada persona o grupo familiar. Sentarse con el agente de ventas, comparar las opciones disponibles y pesando los pros y los contras es la mejor manera de elegir el plan de medicina que mejor se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo.