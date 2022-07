Gestores de contraseñas: cómo guardar tus claves de forma segura y sencilla

¿Qué hacer cuando estás dado de alta en un montón de páginas y tenés que recordar una contraseña complicada en cada una de ellas?

Demasiado vagos para pensar buenas contraseñas

Según un estudio de 2011 publicado en The Next Web la contraseña favorita para los internautas de todo el mundo es “12345”, y no solo eso, sino que la usamos en todos los servicios. De este modo, basta con que un delincuente logre interceptar la contraseña en uno de nuestros servicios para poder acceder al resto y pasearse como Pedro por su casa.

Por otro lado, algunos internautas se esfuerzan un poco más y en lugar de los primeros números de la tabla, utilizan su fecha de cumpleaños, el nombre de su pareja, de sus hijas e hijos o de su mascota. El resultado es con un poco que el ciber-caco sepa sobre nosotros, averiguándolo en Google por ejemplo, podrá probar con estos hitos vitales en las casillas de acceso a los servicios, de modo que reducirá mucho las probabilidades de fallo y muy posiblemente terminará acertando.

Ante estos hechos, la única alternativa válida y eficaz para proteger nuestra privacidad y nuestros servicios es escribir una contraseña compleja distinta para cada servicio, preferiblemente alfanumérica y sin relación con nuestra vida. Otra cosa es que debamos recordarlas todas lo cual, a no ser que seamos Funes el memorioso, es casi imposible.

Gestores de contraseñas, una solución eficaz

Pero precisamente por este motivo algunos desarrolladores han creado los llamados gestores de contraseñas. Se trata de programas que son auténticas cajas fuertes digitales -con altísimos niveles de cifrado anti-delincuentes- donde podemos guardar todas nuestras contraseñas y tenerlas ordenadas según el servicio de una forma clara y accesible, de modo que luego podamos encontrarlas sin problemas y aplicarlas sin tener que acordarnos de ellas. Incluso los servicios más sofisticados las aplican directamente cuando entramos a la página desde el navegador.

También permiten crearlas y registrarlas directamente cada vez que nos damos de alta en una página nueva; el gestor la guardará en su base junto al resto. La gran ventaja de estas plataformas es que permiten crear contraseñas muy complicadas y luego olvidarnos de ellas, ya que el gestor las recordará por nosotros. Adicionalmente podemos dejar en ellos números de tarjetas de crédito por si queremos efectuar compras. Solo tendremos que recordar una única contraseña: la de entrada al gestor, que sin embargo sí debe ser muy compleja, pues si alguien la rompe tendrá acceso al resto de claves.

Algunos navegadores han desarrollado sus propios gestores de contraseñas, que aplican a veces automáticamente copiando y luego aplicando las contraseñas que introducimos en las diferentes páginas y servicios. Tienen la ventaja de que nos libran de introducir la contraseña cada vez que vamos a la plataforma de turno, pero como inconveniente está el que si cambiamos de navegador -por ejemplo de Safari a Chrome o Firefox o a la inversa- no tendremos acceso a las contraseñas. Además nos obligan a estar vinculados a un determinado ecosistema, ya sea el de Apple o el de Google, principalmente.

Tres gestores de contraseñas independientes

LastPass : es el más conocido y completo de todos. Tiene extensión para los principales navegadores, así como versión para móvil y tablet, optimizando el uso de la huella digital en lugar de la contraseña de acceso. Permite guardar formularios con datos personales para aplicar a nuevas páginas, así como tarjetas de crédito para realizar compras. Aplica las claves directamente y permite captar las nuevas que se crean. En su base organiza las cuentas de una forma clara y accesible. Es de pago, aunque tiene versión básica gratuita. Web: lastpass.

: KeePass es un administrador de contraseñas de código abierto -a diferencia de Lastpass- desarrollado para almacenar contraseñas y todo tipo de información importante, confidencial y privada de forma segura. Una de sus ventajas en cuanto a seguridad es que las bases de datos se protegen utilizando los mejores algoritmos de cifrado actualmente conocidos (AES y Twofish). Ahora bien, no es posible sincronizar la base de datos entre varios dispositivos o equipos, cosa que si permite Lastpass. De tosos modos es un gestor de contraseñas multiplataforma, estando disponible para Windows, Max OS X, Linux y Android. Web: 1Password: tiene la misma filosofía de KeePass, pero es más fácil de usar sin dejar de ser de código abierto. Por otro lado está preparado para sincronizarse en distintos dispositivos a través de Dropbox. Tiene aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android. Web: 1Password.

