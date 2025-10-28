Comando Vermelho contraataca y paraliza las calles de Río de Janeiro

La poderosa organización criminal Comando Vermelho bloqueó este martes varias de las vías más importantes de Río de Janeiro, logrando paralizar parte de la ciudad. Fue en respuesta a la operación policial que dejó 64 muertos y 81 detenidos.

Al menos 50 vehículos fueron robados y utilizados por los narcotraficantes para bloquear calles y avenidas, según informó RioOnibus, empresa que controla los servicios de transporte en autobús público.

Unas 120 líneas de colectivos tuvieron que modificar sus recorridos para sortear las vías bloqueadas por micros y barricadas pero sobre todo, para evitar pasar por lugares donde todavía continuaban los tiroteos. Al caer la tarde, las estaciones del tren metropolitano y del subterráneo estuvieron repletas de cariocas intentando llegar a casa.

Muchas escuelas, tanto públicas como privadas, así como varias universidades, incluyendo la prestigiosa Universidad Federal de Río de Janeiro, tuvieron que cerrar sus puertas y enviar a los alumnos de regreso a casa.

De los 5 niveles de la escala de riesgo, el caos habia llegado al 2 cerca de las 14, según informó la Alcaldía de Río de Janeiro.

Por su parte, el alcalde, Eduardo Paes, aseguró que las medidas adoptadas, especialmente su decisión de que todos los servicios públicos continúen operando normalmente y extiendan sus horarios, busca evitar que esta ciudad brasileña sea paralizada por grupos criminales.

“Río no puede convertirse en rehén de los grupos criminales”, dijo Paes en una conferencia de prensa que ofreció en el Centro de Operaciones, desde donde coordina las medidas para revertir la paralización de la ciudad.

El alcalde agregó que los grupos criminales también se están valiendo de falsas noticias en las redes sociales para intentar generar terror y paralizar aún más la ciudad.

“No podemos aceptar que esos grupos criminales tomen cuenta de la ciudad de esa forma. Ya es inaceptable perder parte de nuestro territorio (controlado por grupos criminales) y menos lo es ver la ciudad entera paralizada”, insistió.

Tanto la Policía como la Guardia Municipal hacen esfuerzos para retirar autobuses y camiones con los que los criminales bloquean las vías, pero los narcotraficantes montan barricadas en otras áreas.

Entre las vías afectadas, muchas veces bloqueadas por algunos minutos y liberadas, figuran las más importantes de la ciudad, como la Avenida Brasil, la Línea Roja, la Línea Amarilla y la Vía Grajaú-Jacarepaguá.

Un grupo llegó a bloquear por algunos minutos con un camión la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de Río de Janeiro, lo que provocó atrasos de los pasajeros pero no el cierre de la terminal.

Los bloqueos fueron ordenados por el Comando Vermelho luego de que unos 2.500 policías ocuparan desde la madrugada de este martes las barriadas que forman parte de los conjuntos de favela Penha y Alemão en una operación destinada a arrestar a los líderes de esta organización.

Según el último balance, en la operación murieron 64 personas, incluyendo 4 policías, y fueron detenidos 81 supuestos miembros de la organización criminal, a la que se le incautaron 93 fusiles y “enormes” cantidades de drogas.

Esta es ya la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro.

El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

Esta organización nació en la década del 80 cuando la dictadura militar concentró en las mismas prisiones a delincuentes comunes con miembros de guerrillas con formación política y hasta militar.

Con información de EFE