“Totalmente inaceptables”. Así han definido los ministros de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y de Dinamarca, Lars Loekke, las amenazas imperialistas de Donald Trump tras reunirse con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado de de ese país., Marco Rubio, en la Casa Blanca.

“El Reino de Dinamarca sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia también puede garantizarse dentro del marco actual, el acuerdo de 1951 sobre la defensa de Groenlandia, así como el Tratado de la OTAN”, dijo Loekke en la rueda de prensa posterior a la reunión en la Casa Blanca, frente a la embajada danesa en Washington DC: “Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables y, por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y, por lo tanto, seguiremos dialogando”.

La reunión, a petición de Dinamarca y Groenlandia, llegó después de que el presidente de Estados Unidos haya incrementado las presiones para quedarse con el territorio dependiente de Dinarmarca, un país de la OTAN, “de una manera o de otra”.

Las amenazas de la Casa Blanca, que han incluido órdagos militares, se han repetido este mismo miércoles antes de la reunión.

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, ha dicho el presidente estadounidense este miércoles por la mañana en Truth Social: “Es vital para la Cúpula Dorada [Golden Dome militar] que estamos construyendo”.

Según Trump, “la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos”.

“Si no lo hacemos nosotros”, dice Trump, “lo harán Rusia o China, y eso no va a suceder. Desde el punto de vista militar, sin el enorme poderío de Estados Unidos, que en gran parte construí durante mi primer mandato y que ahora estoy llevando a un nuevo y aún más alto nivel, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni un elemento disuasorio, ¡ni mucho menos! Ellos lo saben, y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”.

“Cualquier cosa que no sea eso es inaceptable”, ha zanjado Trump.

Críticas de expertos de la ONU a EE.UU.

Expertos de la ONU han expresado este miércoels su profunda preocupación por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

“Las afirmaciones que sugieren que un territorio puede ser tomado, controlado o 'poseído' por otro Estado en aras de la seguridad nacional o de intereses económicos evocan una lógica de dominación colonial que la comunidad internacional ha rechazado desde hace mucho tiempo”, afirman los expertos en una nota difundida por la ONU: “Esa retórica suscita profunda preocupación por el mantenimiento de un orden internacional democrático y equitativo, basado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.

Los expertos señalaron que, en numerosas declaraciones, el presidente de Estados Unidos cuestionó repetidamente la soberanía legal del Reino de Dinamarca sobre el territorio, refiriéndose a la “propiedad y el control” de Groenlandia como una “necesidad absoluta” para Estados Unidos, incluso por razones de seguridad nacional. Además, el secretario de Estado ha informado al Congreso de que el Gobierno tiene la intención de “comprar” Groenlandia.

“Cualquier amenaza o uso de la fuerza para alterar el estatuto político de Groenlandia o para desafiar la soberanía de otro Estado está claramente prohibido por el artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmaron los expertos. “Tales declaraciones corren el riesgo de erosionar los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la prohibición del uso de la fuerza, el respeto de la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados. Estas declaraciones son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho a la libre determinación”.