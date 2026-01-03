La fiscal general de Estados Unidos confirmó la imputación de Nicolás Maduro por narcoterrorismo

En una declaración oficial difundida en redes sociales, la fiscal general Pamela Bondi confirmó la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un hecho que eleva la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.

“Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi.

La gravedad de los cargos ilustra la magnitud de la investigación. La funcionaria estadounidense subrayó el alcance internacional de la acusación, al precisar que “pronto, enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

El comunicado reservó palabras de reconocimiento para las autoridades y fuerzas militares estadounidenses involucradas. De acuerdo con Bondi, “en nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”.

El respaldo institucional incluyó un elogio expreso para los equipos responsables de la operación, que consideró un éxito operacional. La fiscal general añadió: “Y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, destacó Bondi en X.

Maduro enfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas. Se trató del ataque “a gran escala” llevado adelante por el ejército estadounidense, según la confirmación del presidente Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder,el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezonala. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

En una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times durante la madrugada, Trump reiteró que consideraba la operación como “brillante”.

La captura de Maduro y Flores marca un punto de inflexión en la crisis venezolana, mientras la comunidad internacional permanece atenta a los próximos anuncios de las autoridades estadounidenses.

Según informó el senador republicano Mike Lee tras mantener una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y enfrentará un juicio penal en territorio estadounidense. Según Lee, Rubio indicó además que, tras la detención, no se prevén nuevas acciones militares en el país.

El funcionario estadounidense mencionó meses atrás que Maduro era considerado por Estados Unidos como “fugitivo de la justicia norteamericana” y “narcoterrorista”. En ese sentido, sostuvo que el recientemente capturado no era “ni líder legítimo, ni jefe de Estado” en Venezuela. Señaló que un gran jurado en el estado de Nueva York lo encausó por delitos de narcotráfico y terrorismo.

