Javier Bardem, Mark Ruffalo y Cecilia Roth, entre los 1.200 artistas que piden no trabajar con empresas israelíes

La organización Film Workers for Palestine anunció que más de mil profesionales de la industria cinematográfica, entre los que se encuentran nombres como Javier Bardem, Mark Ruffalo, Emma Stone, Susan Sarandon, Tilda Swinton y Olivia Colman.

En total, 1.200 cineastas, actores y trabajadores del mundo del cine han firmado la carta, entre los que también aparecen los argentinos Cecilia Roth y Nahuel Pérez Biscayart y el mexicano Gael García Bernal.

“Inspirados por Filmmakers United Against Apartheid, que se negaron a proyectar sus películas en la Sudáfrica del apartheid, nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o colaborar de cualquier otra forma con instituciones cinematográficas israelíes —incluidos festivales, cines, emisoras y productoras— que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”, reza la carta que han publicado.

Entre los ejemplos de complicidad, resaltan que “se incluyen el encubrimiento o la justificación del genocidio y el apartheid, y/o la colaboración con el gobierno que los comete”. “Como cineastas, actores, trabajadores de la industria cinematográfica, reconocemos el poder del cine para moldear las percepciones. En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la matanza en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable”, ha señalado el comunicado.

“El tribunal más alto del mundo, la Corte Internacional de Justicia, ha dictaminado que existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza y que la ocupación y el apartheid de Israel contra los palestinos son ilegales. Defender la igualdad, la justicia y la libertad para todas las personas es un profundo deber moral que ninguno de nosotros puede ignorar. Por eso, debemos alzar la voz ahora contra el daño infligido al pueblo palestino”, continúa la carta, que busca responder al “llamamiento de los cineastas palestinos, que han instado a la industria cinematográfica internacional a rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización, así como a 'hacer todo lo humanamente posible' para poner fin a la complicidad en su opresión.

Lee la carta completa:

