Maduro pasó su primera noche preso en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn tras ser capturado en una intervención ilegal sobre Venezuela. El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), según The New York Times y la cadena CNN.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo que parecía mostrar su arresto y traslado.

“Arrestado y escoltado”, afirma en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del clip, en el que se ve a Maduro con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el vídeo, Maduro desea “buenas noches” y “feliz año nuevo” a las personas con las que se cruzan.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. EEUU acusa a Maduro de estar al mando del llamado “Cártel de los Soles”, una organización criminal fantasma que la gran potencia se apresta a erradicar, a pesar de las dificultades que existen para definir su contorno y jerarquía, e incluso su existencia como tal.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.