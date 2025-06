Los mensajes de Trump a Musk a través de los medios: ya no quiere el Tesla, no quiere hablar con él y “perdió la cabeza”

No quiere el Tesla, ni hablar con él, porque, dice, “tiene un problema” y “perdió la cabeza”. Éstos son algunos mensajes que está filtrando Donald Trump sobre Elon Musk a través de los medios al día siguiente de la bronca pública entre los dos, que tiene al país ojiplático y al mundo republicano y MAGA desconsolado.

“Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump, y me dijo: ‘Ni siquiera estoy pensando en Elon. Tiene un problema. El pobre tipo tiene un problema”, explicaba Dana Bash.

El mensaje de Trump a la FOX también es duro: “Nos dicen que ese Tesla rojo con matrícula de Florida sigue allí, y que será regalado o vendido”.

Y a la ABC el mensaje que transmitió Trump a las 6.45 de la mañana en Washington es que su antiguo amigo “perdió la cabeza”.

“Se publicó que la Casa Blanca intenta organizar una conversación entre Elon Musk y Donald Trump para lograr algún tipo de tregua”, explicó Jonathan Karl: “Le pregunté a Trump sobre eso y me dijo que no está particularmente interesado en hablar con Musk. Dijo que es Elon quien quiere hablar con él, pero que él no está listo para hacerlo. Lo calificó como un hombre que perdió la cabeza”.

“Elon Musk es, obviamente, el hombre más rico del mundo y el mayor donante republicano de la historia. Pero esto es asimétrico”, proseguía el periodista de ABC: “Como diría Trump, él tiene las cartas. Podría causarle un gran daño a Musk si decidiera actuar con ánimo de venganza. Y, hasta ahora, mostró una contención notable. Porque Musk fue por todo: habló de un posible impeachment, de vincularlo con uno de los traficantes sexuales más conocidos del mundo. Y aun así, Trump fue moderado”.

¿Y qué podría hacer Trump? “Podría ir por los contratos gubernamentales de Musk. Podría anunciar investigaciones criminales sobre sus movimientos con Dogecoin. Steve Bannon incluso sugirió que podría usar la Ley de Producción para la Defensa para requisar partes de SpaceX. Hay muchas opciones, también lo calificó de ”deportable“.