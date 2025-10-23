Qué es el 'misil monstruo' de Corea del Sur con el que pretende lograr un “equilibrio del terror” con el norte

Corea del Sur anunció que a fin de año comenzará a desplegar su misil balístico más grande hasta la fecha, un proyectil conocido como “misil monstruo” por los medios locales, lo que supone una importante mejora de su arsenal convencional en un momento en que aumentan las tensiones con Corea del Norte, que posee armas nucleares.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, declaró recientemente a Yonhap News que Corea del Sur debe fabricar un número “considerable” de misiles Hyunmoo-5 para “lograr un equilibrio del terror” frente a la amenaza que representa el Norte, y que se necesita un misil de última generación con una potencia aún mayor.

El Hyunmoo-5 se presentó a nivel nacional como una respuesta a las crecientes demandas de una disuasión nuclear. Corea del Sur es signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Hyunmoo-5 es un misil convencional.

¿Qué es el “misil monstruo”?

El Hyunmoo-5 es un misil balístico que pesa unas 36 toneladas y que, según se informa, puede transportar una ojiva de ocho toneladas. Lleva una ojiva “bunker buster”, capaz de alcanzar grandes profundidades subterráneas para destruir búnkeres fuertemente fortificados donde los líderes norcoreanos podrían refugiarse en caso de conflicto.

Se cree que mide unos 16 metros de largo y está diseñado como un misil tierra-tierra, capaz de ser lanzado desde una plataforma móvil. Se dice que su alcance varía entre 600 kilómetros y más de 5.000 kilómetros, dependiendo de la carga útil.

Un funcionario del Ministerio de Defensa declaró a The Guardian que, por razones de seguridad nacional, no se pueden confirmar los detalles técnicos específicos ni el calendario de entrega.

¿Por qué se desarrolló el misil?

La idea del misil surgió tras una serie de ataques mortales perpetrados por Corea del Norte en 2010 —el hundimiento del buque de guerra Cheonan y el bombardeo de la isla de Yeonpyeong— que causaron la muerte de 50 surcoreanos.

Corea del Sur depende del “paraguas nuclear” de Estados Unidos, por lo que no posee armas nucleares propias. El Dr. Yang Uk, experto en defensa del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl, afirma: “No tenemos armas nucleares, por lo que nuestra única defensa es desarrollar las armas convencionales más potentes posibles”.

Sin embargo, el desarrollo del Hyunmoo-5 se vio bloqueado por las restricciones estadounidenses sobre la carga útil de los misiles surcoreanos hasta 2017, cuando Donald Trump levantó esos límites tras la prueba de la bomba de hidrógeno de Corea del Norte.

El despliegue previsto del Hyunmoo-5 se produce cuando Corea del Norte presentó su nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20 en un reciente desfile militar, potencialmente capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

¿Qué significa esto?

El próximo despliegue del misil se produce en un contexto de tensas relaciones entre el norte y el sur. Pyongyang despreció a Seúl desde que el presidente Lee Jae Myung asumió el cargo en junio, a pesar de las propuestas de paz de Lee.

Lee también adoptó la autosuficiencia en materia de defensa como piedra angular de su presidencia, lo que refleja el cambio estratégico más amplio de Corea del Sur hacia una mayor autonomía.

Criticó lo que él denomina la “mentalidad sumisa” de quienes creen que Corea del Sur no puede defenderse sin el apoyo militar extranjero, incluso aunque el país mantenga su alianza de seguridad con Estados Unidos.

Se estima que Corea del Sur gasta anualmente en defensa 1,4 veces el PIB total de Corea del Norte y ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a poderío militar. Las exportaciones de armas se convirtieron en una de las industrias de más rápido crecimiento del país desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En su intervención en la feria de armas ADEX de Seúl esta semana, Lee prometió un gasto en defensa “mayor de lo esperado” para convertir a Corea del Sur en la cuarta potencia mundial en industria de defensa.

Sin embargo, aún no está claro si el Hyunmoo-5 disuadirá las provocaciones de Corea del Norte o agravará aún más las tensiones regionales.

Es probable que Corea del Norte descarte públicamente las amenazas convencionales mientras afirma su superioridad nuclear. Sin embargo, el Dr. Yang Uk, del Instituto Asan, cree que la nueva capacidad debería ser motivo de preocupación para los dirigentes de Pyongyang. “Estarán asustados, y con razón”, afirmó.