Los vídeos del nuevo asesinato de Minneapolis desmienten la versión de la Administración Trump sobre la actuación de los agentes federales

  • Un nuevo vídeo evidencia que la persona asesinada no suponía ningún peligro para los agentes federales, en contra de lo argumentado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Nuevas imágenes del asesinato en Minneapolis cuestionan la versión de la Administración Trump. @DropSiteNews

Andrés Gil

Enviado especial a Minneapolis (Minnesota) —

0

La versión oficial de la Administración Trump no cuadra. La tesis de que el hombre asesinado el sábado en Minneapolis (Minnesota) suponía una amenaza contra los agentes federales que se encontraban de redada antimigración por las calles de la ciudad queda cuestionada por imágenes difundidas en las redes sociales.

En efecto, los vídeos del nuevo asesinato de Minneapolis, dos semanas después del de Renée Good desmienten la versión de la Administración Trump sobre la actuación de los agentes federales.

En el vídeo difundido por Drop Site News, se ve cómo la violencia proviene de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), encapuchados y empujando a personas que protestaban contra su redada contra migrantes.

Al final, un ciudadano que observaba y grababa los hechos ha sido asesinada con varios disparos a quemarropa.

