Estas son las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez en España contra el genocidio en Gaza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes nueve medidas contra Israel ante el “genocidio” en Gaza. El mandatario hizo este anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para informar de las nuevas iniciativas que el Ejecutivo adoptará ante Israel. Una de las medidas más importantes es la creación de una ley para imponer el embargo de armas a Israel.

Estas son todas las medidas anunciadas por el presidente de España:

1. La aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel.

2. La prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes.

3. La denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

4. La prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

5. La prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

6. La limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

7. El refuerzo de nuestro apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica.

8. La ampliación de nuestra contribución, de la Contribución Española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales

9. El aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026.

“Estas nueve medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos dos años”, detalló Sánchez.