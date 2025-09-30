Richard Gere, sobre Donald Trump: “No solo está loco, es una presencia oscura que en seis meses destruyó nuestro país”

El actor estadounidense Richard Gere y la publicista Alejandra Gere asistieron este lunes a la cena benéfica organizada por ONG Open Arms celebrada en la Llotja del Mar de Barcelona. Allí, el intérprete conocido por su papel en Pretty Woman volvió a reivindicar su compromiso con la ONG, organización con la que colabora desde hace años, aprovechando también para manifestar su preocupación por la situación que está viviendo actualmente EEUU.

“Tenemos un presidente que no solo está loco, es una presencia muy oscura, y pasó tan rápido, que en seis meses casi ha destruido nuestro país”, dijo Richard Gere cuando la prensa le ha preguntado en el evento. Además, afirmó que Netanyahu “tiene que irse”: “No es alguien que pueda cambiar. Él y todos los que lo apoyan su coalición tienen que irse”.

El actor reivindicó que “hay gente muy buena en el lado palestino”, pero que, “desafortunadamente, la mayoría están en la cárcel ahora mismo”. Asimismo, Gere mencionó directamente a Marwan Barghouti, “un hombre muy bueno que está en una cárcel israelí”, de quien señala que “podría ser un líder de confianza para los palestinos y alguien en quien los israelíes también podrían confiar”, apuntando así que “no es corrupto en absoluto”.

Por otro lado, Richard Gere volvió a mostrarse “muy orgulloso” por el trabajo que se realiza desde Open Arms y remarcó que “el pueblo español debería estar orgulloso de que un grupo extraordinario de personas esté haciendo el trabajo de Dios, ayudando a gente necesitada”. “Esto es extraordinario, así que, todo lo que podamos hacer para ayudarles a realizar este trabajo extraordinario, deberíamos hacerlo”, agregó.

