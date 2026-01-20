eldiario.es
Conmoción

Otra tragedia ferroviaria en España: un muerto y al menos 20 heridos tras chocar un tren con un muro en Barcelona

  • Un tren de cercanías chocó contra un muro de contención que cayó a la vía por el temporal, a unos 40 kilómetros de Barcelona. El accidente dejó al menos un muerto y una veintena de heridos, en una semana marcada por graves siniestros ferroviarios en España.

El tren chocó contra un muro de contención. elDiario.es

elDiarioAR

20 de enero de 2026 19:03 h

0

Al menos una persona resultó muerta y otras 20 heridas al chocar un tren contra un muro de contención que cayó a la vía en Barcelona, según informó Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España. Según las fuentes, el fallecido habría sido el maquinista de la formación.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, señalaron a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.

Este accidente sucedió dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El nuevo accidente sucedió en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, en una jornada de intensas precipitaciones en toda la región.

Este martes también se produjo un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal. 

JIB

Etiquetas
