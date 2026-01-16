Trump amenaza con aranceles a los países europeos en su asalto a Groenlandia

Aranceles. No hay pugna política o geopolítica en la que Donald Trump no saque la carta de la guerra comercial para intentar torcer el brazo de sus interlocutores. Y ahora empieza a hacerlo con su disputa por Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, aliado de Washington en la OTAN.

En un acto sobre inversiones sanitarias en las zonas rurales de Estados Unidos, Donald Trump ha relatado cómo amenazó a países como Francia y Alemania con aranceles del 25% si no pagaban más por los medicamentos.

Según Trump, llamó al presidente francés, Emmanuel Macron, y le dijo: “Tienes que subir los precios de los medicamentos”. Trump afirmó que amenazó a Francia con aranceles del 25% si no lo hacía.

Y, a continuación, ha dicho que podría utilizar los aranceles para presionar a Dinamarca y al resto de países que se oponen a la anexión: “Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga”.

Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos se están movilizando y han enviado o anunciado que enviarán tropas a Groenlandia.

La amenaza del presidente de EE.UU. llega 24 horas después de la reunión en la Casa Blanca entre su vicepresidente, JD Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, con los responsables de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Loekke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente. Tanto Rasmussen como Motzfeldt rechazaron las ambiciones imperialistas de Trump.

“El Reino de Dinamarca sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia también puede garantizarse dentro del marco actual, el acuerdo de 1951 sobre la defensa de Groenlandia, así como el Tratado de la OTAN”, dijo Loekke Rasmussen este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión en la Casa Blanca, frente a la embajada danesa en Washington DC: “Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables y, por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y, en consecuencia, seguiremos dialogando”.

“Creo que es muy importante repetir lo importante que es para nosotros reforzar nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos”, terció la ministra groenlandesa, Vivian Motzfeldt.