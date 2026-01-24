Donald Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a acuerdos comerciales con China. El presidente de Estados Unidos ha lanzado este sábado una nueva amenaza a Canadá.

En efecto, Trump ha vuelto a mostrar su rabia contra el primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien llama “gobernador”, como si fuera la máxima institución del ambicionado 51 Estado de EE.UU.

La amenaza de Trump llega después de una semana en Davos en la que Carney fue el líder más atrevido a la hora de criticar el caos internacional que está creando el presidente de EE.UU.

“Canadá existe gracias a EEUU”, le dijo Trump: “Recuérdalo la próxima vez que hables, Mark”.

Además, Trump le retiró la invitación para su Junta de la Paz.

“Si el gobernador Carney piensa que va a hacer de Canadá un 'puerto de entrega' para que China envíe bienes y productos a los Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá vivo a Canadá, lo devorará por completo, incluida la destrucción de sus negocios, el tejido social y la forma general de vida. Si Canadá hace un acuerdo con China, inmediatamente será golpeado con un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que lleguen a los EEUU”.