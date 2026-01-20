Trump amenaza a Francia con más aranceles y publica un mensaje en el que Macron le dice no entender “lo que hacés en Groenlandia”

“Nota del presidente francés, Emmanuel Macron”. Es lo que difundió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la medianoche del lunes al martes en Truth Social. En el mensaje que le manda el presidente frances, le dice: “Estamos alineados en Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, pero no entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia”.

Macron también se ofrece a organizar un G7 después del foro de Davos en París el jueves: “Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos en los márgenes”.

El presidente francés, además, le dice a Trump: “Cenemos juntos en París el jueves por la noche antes de volver a Estados Unidos”.

El post de Trump con el mensaje de Macron llega después de que amenazara a Francia con aranceles del 200% al vino y el champán por la negativa francesa a colaborar con el plan de Gaza del presidente de EE.UU..

¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron, que ha dicho que no participará en la reunión [sobre el plan de Gaza? Le preguntan al presidente de EE.UU., quien responde: “Bueno, nadie lo quiere, porque muy pronto dejará el cargo. No pasa nada. Lo que haré es que, si se sienten ofendidos, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champán y él se unirá. Pero no tiene por qué unirse si ha dicho eso. Dejará el cargo en unos meses”.