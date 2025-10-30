Trump ordena realizar “inmediatamente” ensayos con armas nucleares por primera vez en 33 años para competir con Rusia y China

Tres décadas después del último ensayo con armas nucleares, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este miércoles que dio órdenes al Departamento de Guerra para realizar “inmediatamente” ensayos con armas nucleares. El último test de este tipo, bautizada como Divider, se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en lo que hoy se conoce como el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada.

Ese mismo año, el entonces presidente, George H.W. Bush, anunció una moratoria sobre las pruebas nucleares subterráneas, recuerda The Guardian.

La orden fue comunicada por Trump en sus redes sociales. “Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país”, afirma el presidente de EEUU, si bien Rusia cuenta con más de 5.500 ojivas nucleares, mientras que EEUU posee 5.044, según la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares.

En su publicación también menciona a China, en el tercer lugar de la carrera nuclear, lo que demuestra que a Trump le preocupa la velocidad con la que Pekín está avanzando en su capacidad armamentística.

El presidente de EEUU se atribuye “una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy duro hacerlo, pero no tenía otra opción!”

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en condiciones de igualdad. Este proceso comenzará inmediatamente”, ha sentenciado Trump.

La orden de Trump llega después de que Rusia anunciara la semana pasada que había probado con éxito un misil de crucero, llamado Burevestnik, de capacidad nuclear y con un alcance de más de 12.800 kilómetros.

“Ellos saben que tenemos un submarino nuclear, el más grande del mundo, justo frente a sus costas”, se lamentaba el presidente de EEUU este lunes en el Air Force One camino de Japón: “No necesita tener un alcance de 12.800 kilómetros. Probamos misiles todo el tiempo. Y tenemos un submarino, un submarino nuclear, no necesitamos un alcance de 12.800 kilómetros. Y no creo que sea apropiado que Putin diga eso. Por cierto, deberían poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana y ya lleva cuatro años. Eso es lo que deberían hacer en lugar de probar misiles”.

Putin, además, anunció este miércoles que Rusia había probado con éxito el torpedo dirigido de propulsión nuclear Poseidón, el segundo anuncio del Kremlin esta semana sobre un arma que utiliza un motor radiactivo.

Poseidón tiene una ojiva nuclear capaz de provocar un tsunami radiactivo que dejaría inhabitables las ciudades próximas al mar. Se lanza desde un submarino como un torpedo, pero puede volar como un dron antes de atacar con su ojiva nuclear.