Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras hablar con la presidenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a funcionarios estadounidenses que reabran el espacio aéreo venezolano para los viajes comerciales este mismo jueves tras sostener una conversación con el Gobierno encargado del país luego del secuestro de Nicolás Maduro.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez) y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca. “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró el mandatario norteamericano, citado por el portal DW.

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso (“notam” en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación “potencialmente peligrosa” en la región de Maiquetía “a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida”, decía el aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Trump mencionó hoy a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos y aseguró que está “muy emocionada” por la noticia.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”, subrayó el mandatario.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EE.UU. y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Trump también indicó que importantes compañías petroleras estadounidenses visitarán el país caribeño para explorar proyectos. “Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, explicó.

“Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”, aseguró Trump, en alusión al nuevo gobierno en funciones. “Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero que nunca antes y eso es algo bueno” aseguró.

Este miércoles, Washington anunció que estableció un esquema de control en el que los beneficios del petróleo venezolano, que luego de ser depositados en Qatar son transferidos al gobierno de Rodríguez bajo un monitoreo mensual del gasto, para generar fondos con el objetivo de estabilizar Venezuela y garantizar que los ingresos del crudo beneficien al pueblo.

Con información de las agencias NA y EFE