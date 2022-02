Alberto Fernández no duda que Cristina votará el acuerdo con el FMI, pero cree que el apoyo del FdT no será unánime

Cristina sí, todo el FdT no. Desde Barbados, última escala de su gira internacional, Alberto Fernández aseguró que no duda que la vicepresidente apoyará, en el Congreso, el acuerdo que se alcanzó con el FMI pero admitió que hay "matices" sobre el tema y que eso podría derivar en disidencias dentro del oficialismo. "Nuestra fuerza política nos va a acompañar mayoritariamente", aseguró el presidente en un contacto que mantuvo, vía Zoom, con medios argentinos entre ellos elDiarioAR.

No dio precisiones sobre cuándo enviará el proyecto al Congreso pero trasmitió que no duda del acompañamiento de la vice. "Leo muchas especulaciones", dijo y aseguró que "la decisión la vamos a consensuar nosotros". "No cabe ninguna duda de que vamos a coincidir en avanzar con la mejor decisión para la Argentina", sostuvo Fernández frente a las intrigas que generó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados del FdT en desacuerdo, según su carta pública, con el entendimiento alcanzando por el fondo.

"Acá está Axel (Kicillof) y dice que el kirchnerismo no duro no hará semejante cosa", afirmó Fernández luego de una pregunta desde Buenos Aires sobre el eventual rechazo del sectores K hay acuerdo con el FMI.

Fernández contó que habló con la vice desde Beijing, le contó su reunión con Vladimir Putin y sus actividades en China, que hicieron un balance general de la gira y de la situación política pero que no le preguntó específicamente sobre el acuerdo con el FMI. Aseguró, en esa línea, que no duda que la vice acompañará el proyecto que enviará al Congreso. Aunque ya comenzó el período de extraordinarias, no precisó todavía si enviará ese texto ahora o para que se comience a debatir en marzo, ya durante las sesiones ordinarias 2022.

FMI y EE.UU.

Desde Bridgetown, en una conversación virtual con periodistas argentinos, Fernández le bajó el tono al impacto político de la conversación que mantuvo con Vladimir Putin en la que habló de ser la "puerta de entrada" para Rusia en América Latina y de reducir la "dependencia de Argentina" del FMI y del EEUU. "Lo que dije es lo que digo siempre. Es una verdad de perogrullo y me parece que nadie debiera ponerse nervioso ni enojarse por algo que decimos tanto en público como en privado", señaló.

"No recibí ninguna declaración de EEUU por lo que yo dije. Yo siento que no dije nada novedoso. Ni creo que nadie se haya molestado por eso. No recibí quejas ni cuestionamiento. Sostengo que con EEUU debemos tener relaciones serias y responsables como con cualquier país del mundo. Creemos en el multilateralismo, algunos creen que hay un mundo bipolar pero ese mundo no existe más", aseguró el mandatario acompañado por su canciller, Santiago Cafiero, y la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti.

Recordó, en un tono crítico, que "otro gobierno" de EEUU -en referencia del de Donalt Trump- fue clave para que el préstamo se le otorgue, de manera excepcional, a Mauricio Macri. Lo dijo en una enumeración donde pareció reducir la importante de la administración de Joe Biden para facilitar el entendimiento entre Argentina y el FMI. "Alguien escribió que le mordí la mano a quien nos ayudó. A nosotros nos ayudaron muchos países, los países europeos, Rusia, China....", detalló.

Swap chino y BRICs

En otro tramo, luego de hacer una descripción de la gira que consideró muy buena para Argentina, Fernández detalló que entró en etapa de conversación técnica, entre los bancos centrales y los ministros de Economía, el capítulo referido a la ampliación del swap de moneda con China. Sostuvo que está avanzado y que el "presidente Xi", fue receptivo sobre ese planteo al igual que sobre el pedido de incorporación de Argentina al BRICs, cuestión que Fernández también expuso ante Putin.

Desvinculó, asimismo, la posibilidad de que el avance de un swap sea determinante para que Argentina obtenga divisas para hacer los pagos que debe hacer en marzo al FMI y al Club de París. En ese orden, afirmó que los pagos de mediano plazo con el Fondo están en conversaciones directas con ese organismo y aseguró que ese cronograma está "ordenado" aunque evitó dar detalles sobre qué significa ese mecanismo.

PI