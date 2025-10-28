Asume Quirno como canciller y el Gobierno profundiza la alianza diplomática-financiera con EE.UU.

El designado canciller Pablo Quirno será puesto en funciones formalmente este martes por el presidente Javier Milei en un acto Casa Rosada. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores sucederá a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia la semana última, pocos días antes de las elecciones legislativas.

El presidente Milei le tomará jura a Quirno en una breve ceremonia a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se prevé la presencia de familiares del funcionario y del resto de los ministros del Gabinete. “Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, sostuvo el mandatario en su discurso del domingo a la noche tras conocerse el triunfo electoral.

Quirno se desempeñaba como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, a instancias de Luis Caputo. Es un ex ejectuvo del banco JP Morgan, que afianzas así sus relaciones con el Gobierno: seis funcionarios clave del Gobierno pasaron por la entidad financiera que ahora negocia una recompra de deuda por US$20.000 millones.

Además del apoyo del Presidente, Quirno está bien considerado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien trabó buena relación luego de haberla acompañado en marzo pasado en un viaje por Canadá, donde la hermana del mandatario participó de una cumbre con más de cien CEOs de empresas mineras.

La continuidad de Werthein había sido puesta en duda durante las últimas semanas en medio de la interna libertaria, ya que existía malestar e incomodidad del canciller tras el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el gabinete. El desgaste se aceleró también luego de las desprolijidades de la reunión entre Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Desde el caputismo criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro de ambos mandatarios, y a eso se sumó que se lo responsabilizó de haber protagonizado filtraciones a la prensa de temas sensibles para el Gobierno.

En la previa a su dimisión, Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados que se instrumentarán entre enero y abril del año próximo, por lo que el Gobierno ya dejó trascender que las designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.

La salida de Werthein y el desembarco de Quirno fue oficializada a través del Decreto 774/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Werthein estuvo menos de un año en el cargo, marcado por la redefinición de la política exterior del Gobierno, centrada en el alineamiento con Estados Unidos e Israel, y en una fuerte crítica a los organismos multilaterales de integración regional. Con el nombramiento de Quirno, Milei busca reforzar la coordinación entre el Ministerio de Economía y la Cancillería para, supuestamente, atraer inversiones extranjeras.

