La Justicia electoral porteña determinó que quienes tengan Covid-19, síntomas o sean contacto estrecho, quedan exceptuados de votar

La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, resolvió, a través de un fallo que se conoció este jueves, que las personas que sean Covid-19 positivos o tengan síntomas compatibles con la enfermedad, o sean contacto estrecho de alguien que esté infectado con coronavirus, quedarán exceptuadas de votar en las próximas elecciones PASO que se llevarán a cabo el 12 de septiembre y en las generales del 14 de noviembre.

En su determinación, la magistrada indicó que esas personas “deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de salud correspondientes” y que alguno de esos motivos será “causa suficiente para justificar la no emisión del voto”.

A quienes se presenten en una sede de votación con alguno de los cuadros compatibles con Covid-19 y quiera votar, “no se le permitirá el ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto”, sostuvo Servini.

La resolución dice: “Como regla general se establece que las personas que estén cursando la enfermedad del Covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto conforme lo establecido en el art. 12 inc. D del Código Nacional Electoral, debiendo realizarse el trámite correspondiente adjuntando la certificación médica pertinente en su oportunidad”, indica el oficio judicial firmado por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 con competencia electoral.

Y advierte: “Asimismo, y también como regla general, aquellos electores que fueren contacto estrecho, o sean considerados casos sospechosos de contagio del mencionado virus, o que deban permanecer aislados por alguna de las disposiciones legales vigentes, tampoco deberán presentarse a votar y de igual modo se justificará su no emisión del voto, en las condiciones señaladas precedentemente. En el hipotético caso que un elector se presente ante un local de comicio manifestando estar comprendido en alguna de las causales descriptas, no se permitirá su ingreso al establecimiento, y el delegado electoral labrará un acta al respecto”.

Operativo en CABA

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves un operativo masivo de testeo antes de las PASO del 12 de septiembre, así como la ampliación de los lugares de votación de 798 a 1030 en la ciudad de Buenos Aires y disposiciones tales como que los mayores de 70 años puedan sufragar durante toda la jornada sin hacer fila, en el marco de las medidas sanitarias por coronavirus.

Asimismo, el alcalde aseguró que, para evitar aglomeraciones y favorecer el distanciamiento social, "vamos a aumentar la cantidad de centros de votación de 798 a 1.030. Por este cambio, es muy importante que todos revisen el padrón electoral antes de ir". Se puede consultar en http://padron.gob.ar.

En el caso de los mayores de 70 años "van a poder votar sin hacer fila durante todo el día. Para agilizar, les pedimos que vayan a votar sabiendo bien su número de mesa y de orden", aseguró y agregó que, además, "vamos a profundizar la vacunación, que sigue siendo todos los días, incluidos sábados y domingos, para que todos puedan tener las dos dosis cuanto antes".

Las filas para las mesas se van a realizar, principalmente, en el exterior de los centros de votación, con lo cual "no se preocupen si al llegar ven largas filas afuera. Y si el lugar cuenta con patios, se podrán hacer filas reducidas dentro de los establecimientos".

El ingreso y la salida de los centros de votación, "van a estar coordinados por facilitadores sanitarios que van a estar presentes en cada lugar para orientar a quienes se acerquen. Y cada mesa va a contar con un kit sanitario para poder desinfectar todos los elementos que se usan durante la elección", indicó.

